Người đẹp tiếp bước Bảo Ngọc, Khánh Linh thi Miss Intercontinental là ai?

Chiều 11/1, lễ công bố đại diện Việt Nam dự thi Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) lần thứ 53 diễn ra tại TPHCM. Tại sự kiện, Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân chính thức nhận sash (dải băng đeo) trở thành gương mặt đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế này.

Trước đó vào tháng 9/2025, cô giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam).

Á hậu Thu Ngân trình diễn trang phục dân tộc sẽ mang đi dự thi quốc tế (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong khuôn khổ chương trình, Thu Ngân lần đầu trình diễn trang phục văn hóa dân tộc mang tên "Châu Ro cầu mùa", thiết kế sẽ đồng hành cùng cô tại Miss Intercontinental lần thứ 53.

Bộ trang phục lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa của đồng bào Châu Ro, cộng đồng luôn gắn bó, đoàn kết và gìn giữ bản sắc dân tộc qua nhiều thế hệ. Thiết kế do NTK Phạm Thị Ngọc Trang thực hiện, dưới sự tư vấn và hỗ trợ của NTK Nguyễn Việt Hùng.

Chia sẻ tại sự kiện, Á hậu Thu Ngân cho biết cô đã trải qua hơn một tháng rèn luyện, học tập và trau dồi các kỹ năng cần thiết trước khi chính thức nhận trọng trách đại diện Việt Nam.

"Tôi chưa từng dám nghĩ rằng một cô gái miền Tây như mình sẽ có ngày sẽ đại diện Việt Nam tại một đấu trường nhan sắc quốc tế. Nhưng với sự nỗ lực và niềm tin vào những điều tốt đẹp, hôm nay tôi đã có cơ hội đứng trên sân khấu này", Thu Ngân bày tỏ.

Người đẹp cho rằng thành tích của các đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental những năm qua là động lực lớn để cô cố gắng.

"Khi mang trên mình dải băng đại diện Việt Nam, tôi ý thức rõ trách nhiệm lan tỏa hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế", cô nói thêm.

Á hậu Thu Ngân "đọ sắc" với các đại diện của những năm trước (Ảnh: Ban tổ chức).

Đánh giá về đại diện Việt Nam năm nay, đại diện đơn vị nắm bản quyền Miss Intercontinental tại Việt Nam nhận xét Thu Ngân là người hiền lành, ít nói nhưng luôn thể hiện sự quyết tâm qua hành động.

"Thu Ngân đang nỗ lực vượt qua sự rụt rè của bản thân. Ở cô ấy có sự tự tin của tuổi trẻ, tinh thần cầu tiến và mong muốn thể hiện nét đẹp năng động, hiện đại. Với những gì Việt Nam đã đạt được tại Miss Intercontinental cùng sự chuẩn bị nghiêm túc của Thu Ngân, chúng tôi kỳ vọng vào một kết quả tích cực", đại diện đơn vị chia sẻ.

Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân sinh năm 2003, cao 1,72m. Bên cạnh ngoại hình, cô còn được đánh giá cao về học vấn khi tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Quan hệ công chúng tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Trước khi được chọn đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental, Thu Ngân từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023, vào top 30 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 và giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025.

Nhan sắc hiện tại của Á hậu Thu Ngân (Ảnh: Ban tổ chức).

Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971. Cuộc thi nhằm tôn vinh sắc đẹp, tài năng, trí tuệ và quảng bá văn hoá, hình ảnh các quốc gia tham gia.

Những năm qua, Việt Nam liên tục ghi dấu ấn tại Miss Intercontinental với nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022, Lê Nguyễn Ngọc Hằng giành danh hiệu á hậu 2 năm 2023, còn Khánh Linh đoạt ngôi á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2024.