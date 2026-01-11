Công ty C.P. Việt Nam cùng 2 doanh nghiệp vào diện thanh tra

Theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, quý III năm nay, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Cục VIII) sẽ công bố Thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 3 tổ chức, gồm Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công ty TNHH CJ Vina Agri và Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến thời điểm thanh tra. Cuộc thanh tra do Cục VIII thực hiện dự kiến diễn ra trong 60 ngày làm việc thực tế.

Đây là 3 doanh nghiệp có thị phần lớn, hàng đầu trong ngành nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, cung cấp sản phẩm thịt sạch từ trang trại đến bàn ăn người tiêu dùng.

Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tại Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa (cũ), Đồng Nai (Ảnh: Thương Trường).

Thanh tra Chính phủ yêu cầu hoạt động thanh tra phải đúng thẩm quyền, bảo đảm nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và chính xác, khách quan, không gây cản trở đến hoạt động của đơn vị được thanh tra.

Qua thanh tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong quản lý nhà nước và có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật.

Trong 3 doanh nghiệp trên, cuối tháng 5/2025 Công ty C.P. Việt Nam vướng ồn ào dư luận liên quan đến việc bị tố bán heo bệnh, bốc mùi hôi thối. Người tố cáo là ông L.Q.N., trú tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cũ.

Công ty C.P. Việt Nam sau đó phát đi thông báo đến khách hàng và đối tác, phản bác các thông tin sai lệch liên quan đến sản phẩm sau giết mổ của doanh nghiệp đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đoàn liên ngành của Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ kiểm tra cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm của Công ty C.P. Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Bảo Quang).

Doanh nghiệp này khẳng định toàn bộ sản phẩm đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình thú y và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

Đến tháng 7/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì không có dấu hiệu tội phạm Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại khoản 2, Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự.