Chuyên gia Hàn Quốc kỳ vọng về bước ngoặt phát triển bền vững của Việt Nam

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc ngày 10/1, Giáo sư, Tiến sỹ Văn học Park Yeon Gwan, Khoa tiếng Việt, Đại học Ngoại ngữ Hankuk (HUFS), cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) được kỳ vọng sẽ xác lập tầm nhìn phát triển mang tính bước ngoặt cho giai đoạn đến năm 2030 và xa hơn là năm 2045, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phân mảnh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc sâu sắc.

Theo Giáo sư Park Yeon Gwan, định hướng chiến lược quan trọng nhất mà Đại hội XIV cần xác lập là sự chuyển đổi về chất của mô hình tăng trưởng.

Việt Nam cần từng bước vượt ra khỏi mô hình phát triển dựa chủ yếu vào thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và xuất khẩu, chuyển sang mô hình lấy năng suất, công nghệ và năng lực nội sinh của doanh nghiệp trong nước làm trung tâm, qua đó nâng cấp vị thế trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt và môi trường an ninh kinh tế quốc tế biến động nhanh, Việt Nam cần tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp, năng lượng, lương thực và công nghệ.

Duy trì chính sách mở cửa vẫn là cần thiết, song cần đi kèm với việc nâng cao tính tự chủ chiến lược ở tầm quốc gia, tránh phụ thuộc quá mức vào bất kỳ một thị trường hay đối tác đơn lẻ nào.

Giáo sư Park Yeon Gwan cũng chỉ ra rằng hạ tầng và năng lực thực thi hiện vẫn là những điểm nghẽn lớn cản trở quá trình phát triển.

Hệ thống đường bộ, cảng biển và logistics chưa được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn ngay từ giai đoạn đầu, gây ra những hạn chế mang tính cấu trúc đối với đời sống người dân và hiệu quả phát triển kinh tế.

Do đó, Việt Nam cần một cuộc tái thiết căn bản về không gian phát triển, giao thông và logistics ở tầm quốc gia, coi đây là nền tảng vật chất cho chiến lược phát triển dài hạn.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, cải cách nền tảng văn hóa - xã hội và nâng cao ý thức công dân về tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công cộng, an toàn và bảo vệ môi trường cũng được xem là điều kiện then chốt để đảm bảo phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Về đối ngoại, Giáo sư Park Yeon Gwan nhận định chính sách độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì, song Đại hội XIV có thể sẽ đánh dấu bước tinh chỉnh quan trọng theo hướng chủ động và chiến lược hơn.

Thay vì chỉ dừng lại ở việc duy trì thế cân bằng giữa các nước lớn, Việt Nam được kỳ vọng sẽ áp dụng cách tiếp cận phân tầng theo từng lĩnh vực và chủ đề hợp tác, lấy lợi ích quốc gia và chiến lược phát triển làm trung tâm để phân tán rủi ro và nâng cao tính tự chủ chiến lược.

Ở cấp độ khu vực, Việt Nam cần phát huy vai trò chủ động hơn trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đặc biệt là trong quá trình tham gia xây dựng các chuẩn mực và cấu trúc hợp tác trong những lĩnh vực mới nổi như phát triển Tiểu vùng Mekong, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và an ninh phi truyền thống.

Trong bức tranh đó, Hàn Quốc nổi lên là một đối tác chiến lược then chốt, gắn bó trực tiếp với mục tiêu nâng cấp công nghiệp của Việt Nam.

Theo Giáo sư Park Yeon Gwan, sau Đại hội XIV, hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ đầu tư - thương mại truyền thống, tiến tới hình thành mối quan hệ đối tác mang tính cấu trúc trong các lĩnh vực như ổn định chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đánh giá về triển vọng hợp tác song phương sau khi quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022, Giáo sư Park Yeon Gwan nhận định Đại hội XIV của Việt Nam có thể trở thành dấu mốc đưa hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc chuyển từ giai đoạn “mở rộng” sang “đi sâu”.

Trong thời gian tới, hợp tác song phương nhiều khả năng sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như chất bán dẫn, pin, công nghiệp số, ổn định chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng và đào tạo nhân lực, qua đó đóng góp thiết thực vào quá trình nâng cấp công nghiệp và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững của Việt Nam.