Công trình lạ tại khu lăng vua Thiệu Trị được tồn tại qua Tết Nguyên đán

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết những nội dung liên quan việc lắp dựng các công trình tại di tích lăng vua Thiệu Trị (phường Thủy Xuân).

Lãnh đạo UBND thành phố Huế chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc triển khai lắp dựng các công trình tại khu vực lăng vua Thiệu Trị.

Ngôi nhà rường nằm trước cổng vào huyệt mộ Hoàng Thái hậu Từ Dũ (Ảnh: Cao Tiến).

Đối với ngôi nhà rường theo kiểu huỳnh ốc nằm trước bửu thành lăng Xương Thọ, nơi an nghỉ của Hoàng Thái hậu Từ Dũ, UBND thành phố Huế cho phép tạm thời giữ nguyên hiện trạng để người dân và du khách chiêm bái trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sau ngày 15 tháng Giêng (tức ngày 3/3), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải tháo dỡ công trình, hoàn trả mặt bằng, đảm bảo nguyên trạng di tích.

Đối với cổng vào lăng vua Thiệu Trị, UBND thành phố Huế yêu cầu đơn vị quản lý di tích khẩn trương lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa 2024 và các văn bản hướng dẫn khác, báo cáo cấp có thẩm quyền để gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, cho ý kiến.

Quần thể di tích lăng vua Thiệu Trị, với nơi an nghỉ của bà Từ Dũ nằm bên trái (Ảnh: Cao Tiến).

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải thường xuyên phối hợp, trao đổi với Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan khi triển khai hoạt động xây dựng tại khu vực 1 cũng như vùng tiếp giáp khu vực 1 bảo vệ di tích, qua đó thực hiện đúng trình tự thủ tục, pháp lý theo quy định hiện hành.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế được giao nhiệm vụ giám sát chặt chẽ quá trình lắp dựng, tháo dỡ các công trình vi phạm tại khu vực di tích lăng vua Thiệu Trị.

Nếu phát hiện đơn vị, cơ quan nào triển khai công tác tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích không đúng quy định pháp luật, trái với nội dung thẩm định của cơ quan chuyên môn, Sở Văn hóa và Thể thao phải kịp thời báo cáo lãnh đạo thành phố Huế để có hướng xử lý phù hợp.

Cổng gỗ trước lối dẫn vào lăng vua Thiệu Trị (Ảnh: Cao Tiến).

Trước đó, Dân trí đã phản ánh về ngôi nhà rường theo kiểu huỳnh ốc xuất hiện tại lăng Xương Thọ, nơi an nghỉ của Hoàng Thái hậu Từ Dũ (vợ vua Thiệu Trị), gây xôn xao dư luận.

Công trình này không có trong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án tu bổ, tôn tạo lăng Xương Thọ đã được thẩm định, phê duyệt.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, ngôi nhà rường được xây dựng cố định trên nền móng chân tảng phía trước bửu thành lăng Xương Thọ - một phần của quần thể lăng vua Thiệu Trị. Đây là vị trí thuộc khu vực bảo vệ 1 (vùng lõi) của di tích.

Bên cạnh đó, một cổng gỗ xuất hiện tại khu vực lối vào lăng vua Thiệu Trị cũng gây khó hiểu cho nhiều người. Cổng được lắp dựng ở vị trí tiếp giáp khu vực bảo vệ 1 của di tích, được làm theo kiểu tam quan, rộng khoảng 7m, trụ biểu cao 3,9-4,6m.

Sau khi dư luận phản ánh, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã đề nghị cơ quan chức năng thành phố Huế kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền đối với công trình nêu trên.