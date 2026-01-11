Cảnh sát phát hiện đường ống ngầm xả nước thải đổ ra sông Pô Kô

Ngày 11/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ hành vi một doanh nghiệp xả nước thải trái phép ra sông Pô Kô, xã Đăk Môn, Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 9/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Quảng Ngãi) kiểm tra đột xuất nhà máy chế biến tinh bột từ nông sản tại xã Đăk Môn.

Đường ống ngầm xả nước thải trực tiếp ra sông Pô Kô, đoạn chảy qua xã Đăk Môn (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhà máy này lắp đặt đường ống ngầm dẫn nước thải xả thẳng ra sông Pô Kô, khu vực sát bên nhà máy.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định, hành vi trên có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước thải để phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm và niêm phong các tang vật, tài liệu liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.