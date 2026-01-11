Thanh tra Chính phủ kiểm tra khắc phục vi phạm cổ phần hóa tại Bộ Xây dựng

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa chủ trì buổi công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1229/2023 về việc thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hóa và thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng.

Tổ kiểm tra gồm 5 thành viên do bà Phạm Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra (Cục XIV) làm tổ trưởng; bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng phòng 2, Cục XIV, làm tổ phó.

Thời hạn kiểm tra là 10 ngày làm việc.

Đại diện Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1229/2023 tại Bộ Xây dựng (Ảnh: TTCP).

10 ngày kiểm tra 3 nhóm kiến nghị của Thanh tra Chính phủ

Ông Lê Tiến Đạt cho biết đợt kiểm tra nằm trong kế hoạch định kỳ nhằm báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Mục đích chính của kiểm tra không chỉ dừng lại ở rà soát những nội dung đã hoàn thành hay đang thực hiện, quan trọng hơn phải phát hiện những khó khăn trong thực tiễn khiến việc thực hiện kết luận thanh tra bị kéo dài.

Do đó, ông Đạt nhấn mạnh quá trình kiểm tra tập trung vào 3 nhóm kiến nghị chính: Kiểm điểm và xử lý trách nhiệm; xử lý về kinh tế (thu hồi, giảm trừ); quản lý Nhà nước (sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách).

Tổ kiểm tra phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo nguyên tắc công tâm, khách quan. Đặc biệt, quá trình kiểm tra tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị và tránh gây khó khăn, phiền hà.

Để công tác kiểm tra đạt hiệu quả, Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Đạt đề nghị Bộ Xây dựng cùng các đơn vị liên quan cử cán bộ đầu mối có thẩm quyền, nắm vững chuyên môn làm việc với đoàn. Việc này nhằm đảm bảo thông tin trao đổi được chính xác, sâu sát, giúp hai bên cùng nhận diện các vướng mắc và kiến nghị các biện pháp tháo gỡ phù hợp, khả thi.

Khẳng định quan điểm nghiêm túc chấp hành quyết định của Thanh tra Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng đánh giá hoạt động này cần thiết, nhằm đánh giá thực chất quá trình thực hiện các kết luận thanh tra tại các đơn vị.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng (Ảnh: TTCP).

Ông Hùng thừa nhận thực tế vẫn còn tồn tại một số nội dung chưa thể giải quyết dứt điểm. Nguyên nhân của tồn tại chủ yếu xuất phát từ những vướng mắc về thẩm quyền và cơ sở pháp lý.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cam kết chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ, kịp thời với tổ kiểm tra để hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất, chính xác và khách quan.

Hàng loạt vi phạm, 2 vụ việc chuyển tài liệu sang Bộ Công an

Như Dân trí phản ánh, tại kết luận nêu trên Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển thông tin, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Bộ Công an để điều tra xử lý theo quy định 2 vụ việc liên quan đến các công ty con của Tổng công ty Cơ khí xây dựng (Coma) và Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen).

Vụ thứ nhất, vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai của Công ty TNHH MTV sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ phát triển nông thôn (Decoimex thuộc Tổng công ty Coma) tại dự án nhà ở Decoimex mở rộng phường 6, phường 9, TP Vũng Tàu, trong đó có diện tích đất khoảng 1.137m2 có dấu hiệu vi phạm Điều 228, 229 Bộ luật Hình sự 2015 về quản lý, sử dụng đất đai.

Vụ thứ hai, vi phạm quy định trong việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Viwaseen tại Công ty CP Đầu tư và xây dựng Viwaseen Huế, có dấu hiệu vi phạm Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện kiểm tra việc góp vốn, thoái vốn của Tổng công ty Coma tại Comaland, việc lập khống tài liệu, chứng từ và việc chuyển nhượng dự án 2.5HH Lê Văn Thiêm, Hà Nội.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cần làm rõ việc tăng vốn góp của Tổng công ty Coma tại Công ty CP Khóa Minh Khai từ 52,8% lên 67,47%/vốn điều lệ,… và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Tổng công ty Coma để xử lý theo quy định.

Trụ sở Tổng công ty Coma tại Hà Nội (Ảnh: Thiên An).

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội theo thẩm quyền, kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất đai của Tổng công ty Coma tại Hà Nội, trong đó có khu đất 12.000m2 tại phường Tây Mỗ, dự án Khu nhà ở cao cấp Sky Light, 125D Minh Khai, quận Hai Bà Trưng.

Ngoài ra, kết luận cho thấy đến thời điểm thanh tra, Tổng công ty Vicem chưa xử lý dứt điểm một số khoản đầu tư tài chính dài hạn tại 4 công ty với số lỗ lũy kế tính đến hết năm 2019 trên 4.397 tỷ đồng.

Cụ thể, tỷ lệ sở hữu của tổng công ty/vốn điều lệ là 100%, đầu tư vào Vicem Tam Điệp, số lỗ lũy kế lên tới 1.087 tỷ đồng; đầu tư vào Vicem Hải Phòng, số lỗ lũy kế của công ty trên 161 tỷ đồng; Vicem Hạ Long, số lỗ lũy kế 3.435 tỷ đồng, đây là khoản đầu tư tiếp nhận vốn từ Tổng công ty Sông Đà năm 2016; đầu tư vào xi măng Sông Thao, số lỗ lũy kế trên 380 tỷ đồng, đây là khoản đầu tư tiếp nhận phần vốn từ Tổng công ty HUD năm 2017.