Lâm Đồng tiếp tục đóng đèo Prenn ở Đà Lạt để sửa chữa

Ngày 7/1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhà chức trách sẽ đóng đường đèo Prenn, cấm người và phương tiện lưu thông qua đoạn từ chân đèo đến trước Khu du lịch thác Đatanla, phường Xuân Hương - Đà Lạt, để phục vụ thi công, sửa chữa, khắc phục sự cố sạt lở.

Việc đóng đèo được thực hiện từ 5h ngày 9/1 đến 5h ngày 15/1.

Điểm sạt lở trên đèo Prenn hồi tháng 11/2025 (Ảnh: Minh Hậu).

Trong thời gian cấm đường, cơ quan chức năng điều tiết, phân luồng giao thông hướng TPHCM - Đà Lạt qua tuyến đèo Mimosa hoặc đèo Sacom Tuyền Lâm và ngược lại.

Sở Xây dựng Lâm Đồng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả bố trí người cảnh giới, hướng dẫn phân luồng giao thông, lắp đặt rào chắn, biển báo, bảng chỉ dẫn theo đúng phương án tổ chức thi công và phân luồng giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng), UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt được đề nghị bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn trong thời gian thi công sửa chữa đèo Prenn.

Cơ quan chức năng sửa chữa một điểm sạt lở trên đèo Prenn (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí thông tin, đèo Prenn dài gần 10km, thuộc tuyến quốc lộ 20 và là một trong những cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt. Trong 3 tháng cuối năm 2025, do mưa lớn kéo dài, nhiều vị trí taluy âm và dương trên đèo xảy ra sụt lún, sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Cơ quan chức năng nhiều lần đóng đèo Prenn để sửa chữa, khắc phục sự cố nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện.