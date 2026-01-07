Lâm Đồng tiếp tục đóng đèo Prenn ở Đà Lạt để sửa chữa
(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng quyết định đóng đèo Prenn ở Đà Lạt trong một tuần để sửa chữa, khắc phục các điểm bị hư hỏng do sạt lở.
Ngày 7/1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhà chức trách sẽ đóng đường đèo Prenn, cấm người và phương tiện lưu thông qua đoạn từ chân đèo đến trước Khu du lịch thác Đatanla, phường Xuân Hương - Đà Lạt, để phục vụ thi công, sửa chữa, khắc phục sự cố sạt lở.
Việc đóng đèo được thực hiện từ 5h ngày 9/1 đến 5h ngày 15/1.
Trong thời gian cấm đường, cơ quan chức năng điều tiết, phân luồng giao thông hướng TPHCM - Đà Lạt qua tuyến đèo Mimosa hoặc đèo Sacom Tuyền Lâm và ngược lại.
Sở Xây dựng Lâm Đồng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả bố trí người cảnh giới, hướng dẫn phân luồng giao thông, lắp đặt rào chắn, biển báo, bảng chỉ dẫn theo đúng phương án tổ chức thi công và phân luồng giao thông.
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng), UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt được đề nghị bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn trong thời gian thi công sửa chữa đèo Prenn.
Như Dân trí thông tin, đèo Prenn dài gần 10km, thuộc tuyến quốc lộ 20 và là một trong những cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt. Trong 3 tháng cuối năm 2025, do mưa lớn kéo dài, nhiều vị trí taluy âm và dương trên đèo xảy ra sụt lún, sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại.
Cơ quan chức năng nhiều lần đóng đèo Prenn để sửa chữa, khắc phục sự cố nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện.