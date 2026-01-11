Phát hiện lượng lớn bia, sữa không có hóa đơn trên xe vi phạm giao thông

Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Huế thông tin về việc phát hiện và xử lý 2 vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Sáng 9/1, tại km22+100 trên quốc lộ 1 (tuyến tránh Huế), Tổ công tác thuộc Đội 2, Phòng CSGT thành phố Huế, đã dừng kiểm tra xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C-628.xx kéo theo rơ-moóc 51R-096.xx. Tài xế T.N.Q. (SN 1995, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển phương tiện theo hướng Nam - Bắc.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định tài xế T.N.Q. vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do không sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong khoảng thời gian quy định (từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau). Biên bản vi phạm hành chính đã được lập đối với hành vi này.

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa không có chứng từ hợp pháp khi kiểm tra xe vi phạm giao thông (Ảnh: Công an cung cấp).

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển hơn 10 tấn hàng hóa như thịt gà, bia, sữa... Tại thời điểm kiểm tra, tài xế T.N.Q. không xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, cũng như giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với toàn bộ số hàng hóa này.

Tài xế khai nhận số hàng trên được vận chuyển từ TPHCM ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Phương tiện vi phạm và hàng hóa được bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng trong ngày 9/1, tại km10 trên tuyến tỉnh lộ 18, đoạn qua xã Phú Vang, Tổ công tác của Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT thành phố Huế, đã phát hiện một xe tải chở hơn 500 bao đường không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Sau khi lập biên bản, các tổ công tác đã bàn giao người, tang vật và phương tiện vi phạm cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Huế điều tra, xử lý theo thẩm quyền.