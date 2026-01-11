Cháy quán cà phê mới khai trương, thiêu rụi căn nhà gỗ

Chiều 11/1, lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng xác nhận, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy xảy ra tại quán cà phê M.G. thuộc địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu nhà gỗ bên trong quán cà phê M.G., nằm trên đường Lạc Long Quân. Do khu vực này được xây dựng, trang trí chủ yếu bằng gỗ nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội, ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.

Lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy tại quán cà phê (Ảnh: A Núi).

Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh đã tiếp cận hiện trường, nỗ lực dập lửa ban đầu và báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Hội An đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Công an phường Điện Bàn Đông cũng được huy động để đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Các hạng mục được làm bằng gỗ tại quán cà phê bị lửa thiêu rụi (Ảnh: A Núi).

Đến 15h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản của quán bị thiêu rụi.

Theo người dân địa phương và thông tin giới thiệu của quán, cà phê M.G. mới khai trương, đi vào hoạt động từ cuối tháng 12/2025.