Người Việt chơi chứng khoán ngày càng nhiều: Hơn 2,5 triệu tài khoản mở mới

Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng cuối năm 2025, nhà đầu tư mở mới khoảng 280.000 tài khoản, nâng con số mở mới cả năm lên 2,5 triệu tài khoản. Đây là năm ghi nhận tăng trưởng tài khoản mạnh nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tính đến cuối năm, thị trường có gần 11,9 triệu tài khoản, tương đương 11,6% dân số cả nước. Số lượng tài khoản này đã vượt xa mục tiêu 9 triệu vào năm 2025 và 11 triệu vào năm 2030 theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán của Chính phủ.

Cá nhân vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu nhà đầu tư chứng khoán với 99,4%, còn nhà đầu tư nước ngoài chiếm chưa đến 0,5%.

Người Việt chơi chứng ngày càng nhiều: Hơn 2,5 triệu tài khoản mở mới trong năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Số lượng tài khoản chứng khoán tăng nhanh trong bối cảnh thị trường diễn biến tích cực. VN-Index tăng hơn 5,5% trong tháng 12 qua đó lập đỉnh mới. Thanh khoản thị trường cũng được cải thiện so với tháng trước đó, giá trị khớp lệnh bình quân trên HoSE đạt trên 20.000 tỷ đồng/phiên.

Đáng chú ý, khối ngoại đã mua ròng trở lại. Mặc dù giá trị không lớn chỉ gần 2.100 tỷ trên sàn HoSE nhưng đây vẫn là một tín hiệu tích cực với chứng khoán Việt Nam sau giai đoạn bán ròng triền miên trước đó. Xu hướng này đang được duy trì trong những ngày đầu năm 2026, mở ra kỳ vọng dòng vốn ngoại thực sự đảo chiều.