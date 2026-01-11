Mỹ rót 100 tỷ USD vào Venezuela, tham vọng kiểm soát 55% dầu mỏ thế giới

Theo nguồn tin từ Fox Business, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc thảo luận chiến lược tại Nhà Trắng với gần 20 CEO của các tập đoàn dầu khí hàng đầu quốc gia. Trọng tâm của cuộc gặp là kế hoạch triển khai làn sóng đầu tư quy mô lớn vào Venezuela nhằm tái thiết hệ thống hạ tầng năng lượng đang xuống cấp tại nước này.

Phát biểu tại cuộc họp ngày 9/1, ông Trump khẳng định các doanh nghiệp Mỹ dự kiến sẽ rót khoảng 100 tỷ USD vào ngành dầu mỏ Venezuela. Mục tiêu không chỉ là khôi phục sản xuất mà còn đưa sản lượng khai thác tại quốc gia Nam Mỹ này lên mức cao nhất lịch sử.

Đáng chú ý, người đứng đầu Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố mang tính chiến lược về sự dịch chuyển quyền lực năng lượng: "Khi cộng trữ lượng dầu mỏ của Venezuela và Mỹ lại, chúng ta sẽ kiểm soát 55% nguồn dầu thô toàn cầu". Con số này cho thấy ý định thiết lập một ưu thế vượt trội, có khả năng chi phối hoàn toàn thị trường năng lượng quốc tế trong tương lai.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp với các giám đốc điều hành công ty dầu mỏ của Mỹ tại Nhà Trắng, ngày 9/1 (Ảnh: Fox Business).

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh khoản đầu tư khổng lồ này hoàn toàn đến từ nguồn vốn của khu vực tư nhân, không sử dụng ngân sách liên bang. Tuy nhiên, Washington sẽ giữ quyền kiểm soát chặt chẽ thông qua việc trực tiếp lựa chọn các doanh nghiệp Mỹ được phép tham gia vận hành tại Venezuela.

Hiện tại, Venezuela đã đồng ý để Mỹ thực hiện việc lọc hóa và thương mại hóa ngay lập tức 50 triệu thùng dầu thô của quốc gia này. Ông Trump khẳng định người tiêu dùng Mỹ sẽ là bên hưởng lợi trực tiếp nhất khi giá năng lượng tiếp tục giảm sâu. Thực tế ghi nhận tại một số khu vực, giá xăng đã lùi về dưới 2 USD/gallon, một mức giảm ấn tượng so với biên độ 3-5 USD trước đây.

Trên bình diện chính trị, sau những biến động sau chiến dịch quân sự, chính phủ lâm thời Venezuela do bà Delcy Rodriguez đứng đầu đã bắt đầu các bước đi nhằm bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Ngoại trưởng Yvan Gil xác nhận Caracas đã khởi động tiến trình thăm dò để tái lập các phái đoàn ngoại giao giữa hai nước.

Việc chuyển giao từ 30 đến 50 triệu thùng dầu cho phía Mỹ được xem là cam kết đầu tiên của chính quyền lâm thời trong lộ trình hợp tác năng lượng dài hạn với Washington.