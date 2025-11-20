Một đêm lũ dữ, nhiều gia đình ở Lâm Đồng trắng tay

Việc Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi điều tiết nước, xả lũ với lưu lượng 2.580m3/s khiến vùng dân cư và khu sản xuất nông nghiệp ở hạ lưu sông Đa Nhim chìm trong biển nước. Trưa cùng ngày, khi nước lũ rút, người dân trở về nhà trong sự bàng hoàng khi nhiều căn nhà tan hoang.

Ông Nguyễn Văn Hùng, trú tại xã D'ran, Lâm Đồng, không khỏi xót xa khi chứng kiến căn nhà gỗ rộng hàng chục mét vuông cùng toàn bộ tài sản bên trong đã bị cuốn trôi, chỉ còn sót lại nền nhà. "Không biết bị trôi đi đâu. Giờ chỉ còn sót lại nền nhà", ông Hùng chia sẻ.

Cạnh đó, một căn nhà cấp 4 với kết cấu tường gạch, bê tông cốt thép dù vẫn trụ vững nhưng phần mái tôn phía trước và gian bếp sau nhà đã bị lũ cuốn đổ sập. Toàn bộ vật dụng trong nhà đều ngấm nước và hư hại nặng nề.

Một người dân khác thất thần nhìn bàn ghế, vật dụng bị nước cuốn, chất thành đống, che kín hành lang bên trong căn nhà.

Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Thanh, người dân xã D'ran, nước lũ sông Đa Nhim bắt đầu dâng cao vào khuya 19/11. Người dân đã được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn. "Nước lên nhanh, ai cũng hoảng hốt sơ tán, không kịp di dời tài sản", anh Thanh cho biết.

Anh Thanh nói thêm, nước dâng ngập cầu Đơn Dương, cuồn cuộn tràn lên đường tạo thành dòng chảy xiết. Nhiều ô tô khách của một công ty vận tải đỗ bên quốc lộ 27 đã bị nước cuốn, quăng quật gây hư hỏng nghiêm trọng.

Một chiếc ô tô khách của đơn vị vận tải bị nước lũ cuốn trôi, xô dạt vào cột điện bên quốc lộ 27, toàn bộ cửa kính của xe bị bể vỡ, hư hỏng nghiêm trọng.

Trước khi chạy lũ, một hộ dân đã phải dùng dây thừng neo xe máy và chậu cây cảnh vào trụ điện trước nhà để tránh bị cuốn trôi.

Tủ lạnh cùng nhiều thiết bị điện và hàng hóa của một hộ kinh doanh bị nước lũ xô dạt, gây hư hỏng nặng.

Dọc tuyến quốc lộ 27 đoạn thuộc xã D'ran, hàng loạt nhà của người dân bị nước lũ xô đổ hệ thống cửa, gây sập tường.

Người dân xã D'ran cho biết, trận lũ vào khuya 19, rạng sáng 20/11 là trận lũ lịch sử tại địa phương. Nhiều căn nhà bị nước đẩy đổ tường phía sau, phá vỡ cửa phía trước, cuốn trôi toàn bộ tài sản bên trong.

Hai căn nhà của người dân ở cạnh cầu Đơn Dương, xã D'ran, bị nước lũ cô lập hoàn toàn.

Do mưa lớn kéo dài, Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã xả lũ 2.580m3/s, gây ngập lụt nghiêm trọng cho vùng hạ du xã D'ran và Ka Đô. Trong đêm 19/11, lực lượng chức năng đã phải sơ tán khẩn cấp 1.500 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Để hạn chế tình trạng ngập lụt vùng hạ du, chiều 20/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu một số nhà máy thủy điện trên địa bàn cắt giảm lũ.