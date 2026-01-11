Truy đuổi xe ben cán chết người ở TPHCM

Chiều 11/1, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại vòng xoay Tân Hiệp (phường Tân Hiệp).

Khoảng 14h cùng ngày, nam tài xế lái xe ben mang biển số 51D-337.06 chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, theo hướng từ thành phố mới Bình Dương đi vòng xoay Tân Hiệp (trước đây thuộc TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Vụ tai nạn làm người phụ nữ tử vong ở vòng xoay Tân Hiệp (Ảnh: CTV).

Khi đến vòng xoay Tân Hiệp, tài xế cho xe rẽ phải để vào vòng xoay thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 61N9-2424 do một phụ nữ gần 50 tuổi điều khiển, chạy cùng chiều.

Vụ va chạm làm người đi xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế tiếp tục cho xe chạy vào đường ĐT746.

Người dân đã đuổi theo, yêu cầu tài xế dừng xe. Sau đó, nam tài xế lái xe quay lại đậu ở khu vực vòng xoay Tân Hiệp.

Chiếc xe ben liên quan đến vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trước đó, vào sáng 10/1, tại vòng xoay này cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy làm một người tử vong, một nạn nhân phải đi cấp cứu.