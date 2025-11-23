Khách nước ngoài tất bật cùng người dân TPHCM chuyển đồ cứu trợ miền Trung

Chiều 23/11, hàng trăm người dân TPHCM đã đổ về điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào miền Trung của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tại số 55 Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Định) để gửi gắm tình cảm, sẻ chia với những khó khăn mà người dân miền Trung đang phải gánh chịu sau bão lũ.

Tại đây, không khí làm việc hăng say của các tình nguyện viên, chủ yếu là người trẻ và sinh viên, đã tạo nên một hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết. Họ miệt mài phân loại, đóng gói các nhu yếu phẩm như mì gói, gạo, sữa để chuẩn bị cho chuyến xe nghĩa tình hướng về miền Trung.

Hoàng Ngọc (28 tuổi, ngụ xã Nhà Bè), một trong những tình nguyện viên tích cực, chia sẻ: "Khi nghe tin miền Trung thiệt hại nặng nề do mưa lũ, tôi rất đau lòng. Mong rằng những hỗ trợ, góp sức của chúng tôi tại đây sẽ đóng góp một phần nhỏ để đồng bào miền Trung sớm vượt qua nguy khó và ổn định cuộc sống". Cô đã dành hai ngày qua để hỗ trợ công việc tại điểm tiếp nhận, cùng các tình nguyện viên khác nỗ lực hoàn thành công việc nhanh nhất có thể.

Lúc 15h, khi những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi, công tác phân loại và vận chuyển hàng hóa cứu trợ tạm thời bị gián đoạn. Tuy nhiên, không khí làm việc không hề chùng xuống. Người dân, tình nguyện viên và cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam đã nhanh chóng xếp thành hàng dài, cùng nhau vận chuyển các nhu yếu phẩm đã đóng gói vào kho, thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm cao độ.

Đáng chú ý, hoạt động ý nghĩa này còn thu hút sự tham gia của những người bạn quốc tế. Anh Joa Kim (30 tuổi, Quốc tịch Phần Lan) chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng đây là lần đầu tiên anh tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cứu trợ tại Việt Nam. "Khi đi dạo qua đây, tôi vô tình bắt gặp hoạt động vận chuyển hàng hóa cho người chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ ở miền Trung. Tôi cùng vợ đã mua một chút nhu yếu phẩm để đóng góp. Tôi cảm động trước tinh thần đoàn kết của đất nước bạn và mong muốn góp một phần sức lực", anh Joa Kim bày tỏ.

Bên trong kho chứa đồ, các tình nguyện viên không ngừng nghỉ phân loại quần áo, chăn, mền được người dân mang tới ủng hộ. Ngoài lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm, Ban Vận động Cứu trợ TPHCM còn tiếp nhận hàng trăm áo phao và thuốc men, những vật phẩm thiết yếu giúp đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chiều 23/11, điểm tiếp nhận tại số 55 Mạc Đĩnh Chi đã chứng kiến nhiều sự đóng góp thầm lặng, thể hiện tình thương, tinh thần đoàn kết và nghĩa đồng bào sâu sắc. Nhiều người dân chỉ lặng lẽ đến gửi những thùng mì, bọc hàng đóng sẵn nhu yếu phẩm rồi lặng lẽ rời đi, không để lại tên tuổi. Những bọc hàng hóa cứu trợ này mang theo niềm hy vọng về việc đồng bào miền Trung sẽ sớm vượt qua những đau thương, mất mát của trận mưa lũ lịch sử, ổn định cuộc sống.