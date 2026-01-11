Cầu bị lũ cuốn trôi, người dân “đu dây” vượt sông

Theo thông tin từ UBND xã Nam Khánh Vĩnh, mưa lũ lịch sử giữa tháng 11/2025 đã làm cầu treo Khánh Nam (thôn Đá Trắng) bị cuốn trôi, hư hỏng, gây khó khăn lớn cho việc đi lại của người dân hai bên sông Cái.

Người dân mong sớm thoát cảnh "đu dây" qua sông (Video: Trung Thi).

Kết cấu cầu sắt dài 90m, nặng hàng chục tấn bị lũ đánh sập, rơi hoàn toàn xuống sông Cái.

Dưới tác động của lũ lớn, các trụ cầu bằng sắt bị uốn cong, dây neo cũng bị cuốn theo, làm hư hỏng lan can hai bên cầu.

Từ ngày cầu treo bị lũ cuốn trôi, người dân phải buộc dây cáp ở hai bờ sông để làm điểm bám. Mỗi lần qua sông, họ đi trên thuyền kết hợp bám vào dây cáp kéo sang bờ bên kia để mua lương thực thực phẩm, làm nương rẫy. Việc di chuyển như hiện tại giải quyết khó khăn trước mắt nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi mưa lớn, nước dâng cao.

“Khu vực này là thượng nguồn sông Cái nên ít khi xảy ra lũ lụt. Tuy nhiên, năm nay mưa lớn bất thường, nước lũ dâng cao đã cuốn trôi cây cầu duy nhất của người dân trong làng. Hiện việc đi lại hàng ngày phải nhờ thuyền, xuồng nên rất vất vả”, chị Ly Khem, trú tại thôn Đá Trắng nói.

Ông A Niên (80 tuổi) cho biết từ khi cầu sắt bị sập, sinh hoạt của gia đình ông và người dân bờ Bắc sông Cái gặp nhiều khó khăn. “Mỗi lần đi lại đều lo ngại những nguy hiểm tiềm ẩn, tôi mong nhà nước sớm quan tâm đầu tư cầu mới để bà con yên tâm hơn”, ông Niên chia sẻ.

Rác thải dồn ứ, bám chặt vào thân cầu treo dưới lòng sông Cái.

Hoạt động khoan khảo sát địa chất đang được triển khai để chuẩn bị xây dựng lại cầu mới tại khu vực cầu treo Khánh Nam.

Bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, cho biết cầu treo Khánh Nam là tuyến kết nối khu dân cư với khu đất sản xuất. Từ khi cầu bị sập, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trước nhu cầu cấp bách, tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất bố trí hơn 30 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa các cầu treo bị hư hỏng cùng một số công trình giao thông trên địa bàn xã. Công tác đấu thầu đang được triển khai, dự kiến đầu năm 2026 sẽ khởi công và hoàn thành trước mùa mưa bão, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và sản xuất.

Vị trí thôn Đá Trắng (chấm đỏ) nơi có cầu treo Khánh Nam bị lũ cuốn trôi (Ảnh: Google Maps).