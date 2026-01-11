Các binh sĩ Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn Nga tiến xa hơn (Ảnh minh họa: Skynews/Reuters).

Ukraine tuyên bố chặn đứng 140 đợt xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 10/1 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trên mặt trận đã diễn ra gần 140 trận giao tranh, trong đó hướng Pokrovsk và Huliaipole là những điểm nóng nhất.

"Từ đầu ngày, đã có 139 cuộc đụng độ, đặc biệt, quân đội Nga đã thực hiện 32 cuộc tấn công ở hướng Pokrovsk, 19 cuộc tấn công ở hướng Huliaipole", báo cáo viết.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky - Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Oleksandrivka, Huliaipole và Dnieper. Tại Pokrovsk, Nga phát động 32 cuộc tấn công nhưng bất thành, đồng thời hứng chịu tổn thất 97 binh sĩ, trong đó 58 người thiệt mạng.

Nga gia tăng áp lực với Ukraine

Kênh Military Summary nhận định, thế giới đang thay đổi, những chuyển biến sâu sắc là điều không thể tránh khỏi. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang siết chặt kiểm soát đối với Tây Bán cầu, các cuộc biểu tình đang diễn ra dữ dội ở Iran, Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách tham gia liên minh quân sự giữa Ả rập Xê út và Pakistan, trong khi Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của mình.

Kiev đang trải qua sự cố mất điện lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu. Chính quyền Ukraine đang làm mọi thứ có thể để khôi phục hệ thống sưởi ấm ở thủ đô, tuy nhiên, tình hình trở nên phức tạp hơn do thời tiết rất lạnh trong bối cảnh Nga tăng cường đánh phá các nhà máy nhiệt điện, gây thiệt hại nặng nề.

Một thành phố triệu dân khác ở Ukraine cũng đang trong tình trạng tương tự: đó là Dnipro, nơi đã không có điện cũng như hệ thống sưởi ấm trong 3 ngày.

Trong đêm 9-10/1, lực lượng Moscow đã tập kích Dnipro bằng UAV Geran cũng như phóng tên lửa vào Kryvyi Rih.

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, quân đội Nga (RFAF) một lần nữa bắt đầu tăng cường áp lực. Các bước phát triển của lực lượng Moscow được ghi nhận ở hướng Zaporizhia và khu vực thành phố Konstantinovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 10/1. Moscow đang gia tăng sức ép, Kiev gồng mình chống đỡ (Ảnh: Military Summary).

Kênh Rybar làm rõ hơn chi tiết. Sau cuộc tập kích phối hợp gần đây của RFAF vào Kiev, tình trạng mất điện khẩn cấp vẫn tiếp diễn ở khu vực thủ đô Ukraine, khiến hàng nghìn hộ gia đình không có nước nóng và nước sinh hoạt.

Bên cạnh đó, sau các cuộc tấn công vào Nhà máy Nhiệt điện Kryvyi Rih, khoảng 100.000 khách hàng ở Kryvyi Rih và Dnipropetrovsk đã bị mất điện. Các đòn đánh chính xác nhằm vào các tàu chở hàng tại khu vực Odessa vẫn tiếp tục.

Ngược lại, lực lượng Kiev cũng không đứng yên, họ đáp trả dữ dội. Hơn 100 UAV Ukraine đã bị bắn hạ trong 24 giờ qua. Một kho dầu Nga bốc cháy ở vùng Volgograd. UAV đã gây hư hại cho một tòa nhà dân cư ở Kaluga. Tại vùng Belgorod, tình trạng mất điện diện rộng vẫn tiếp diễn sau vụ tấn công tên lửa rạng sáng 9/1.

UAV Ukraine lao trúng tòa chung cư ở Voronezh, Nga (Video: Telegram).

Tính đến ngày 10/1, có thể khẳng định chắc chắn rằng trận chiến giành Konstantinovka đã bắt đầu, với bước đột phá của quân đội Nga ở đông, nam - tây nam thành phố.

Lực lượng Moscow cũng liên tiếp tấn công ở bắc Udachne, tây - tây bắc Huliaipole và bắc Rysan Yar.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 10/1. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát xung quanh thành phố (Ảnh: Military Summary).

Phòng không Ukraine khai hỏa ở Kiev

Không quân Ukraine trên Telegram rạng sáng 11/1 thông báo, tại Kiev cũng như khu vực lân cận, các hệ thống phòng không đã hoạt động chống lại UAV đối phương. Lúc 1h09, báo động không kích vang lên ở Kiev.

Lúc 1h22, Cơ quan quân quản thành phố Kiev báo cáo rằng "lực lượng phòng không đang hoạt động để loại bỏ mối đe dọa trên bầu trời thủ đô".

Không quân Ukraine cảnh báo về sự di chuyển của UAV Nga theo hướng khu vực Kiev, đặc biệt là Boryspil. Sau đó, thông tin về chiến dịch phòng không ở khu vực được công bố.

Cảnh báo không kích đã được dỡ bỏ ở khu vực Kiev vào lúc 2h04.

Nga khắc phục sai lầm ở Konstantinovka

Tại khu vực Konstantinovka, các đơn vị Moscow đang tấn công ở sườn phía bắc thành phố, với những thành công cục bộ gần kênh đào Seversky Donets-Donbass, kênh Rybar cho hay.

Bằng chứng về các cuộc tấn công của AFU ở vùng ngoại ô phía tây Novomarkovo đã xuất hiện trên mạng. Thị trấn này chính thức được Moscow tuyên bố kiểm soát vào ngày 12/3/2025, nhưng trên thực tế, nó chỉ mới thực sự nằm dưới sự kiểm soát của RFAF vào ngày 6-7/12.

Tình hình càng phức tạp hơn khi lực lượng Kiev kiểm soát Markovo và Orekhovo-Vasilevka, trái với tuyên bố của phía Nga, cả 2 thị trấn này vẫn chưa bị chiếm giữ. Tình hình tương tự cũng xảy ra ở Verolyubovka, một mũi nhọn của lực lượng Moscow ở phía bắc thành phố "chỉ tồn tại trên mạng".

Hơn nữa, tình hình ở Chasov Yar vẫn căng thẳng. Như Rybar đã đưa tin trước đó, có sự hiện diện của binh sĩ Ukraine ở phía đông nam thành phố. Việc lực lượng Kiev tuyên bố kiểm soát 20% khu vực không được bàn luận, nhưng một số tuyến phố với khu dân cư tư nhân vẫn nằm chắc trong tầm kiểm soát của AFU.

Trong khi đó, thỉnh thoảng Ukraine vẫn triển khai quân tiếp viện tại đây, lợi dụng việc kiểm soát Mykolaivka và Krasne. Đáng chú ý là Krasne đã chính thức được Nga tuyên bố chiếm giữ vào ngày 8/12.

Ở phía nam Konstantinovka, lực lượng Moscow gần đây đã đẩy lùi một cuộc phản công của đối phương nhằm đánh bật các chiến binh Nga khỏi cứ điểm gần Ivanopol. Trong trận chiến, nhóm xung kích AFU bị xóa sổ, 1 binh sĩ Ukraine bị bắt giữ.

Nhìn chung, tình hình tại khu vực Konstantinovka vẫn tương đối sáng sủa đối với Nga. Các đơn vị Moscow phát triển từ Dzerzhinsk (Toretsk) đã xóa sổ nhiều cứ điểm nhỏ còn sót lại. Trong nửa cuối năm ngoái, họ đã chuẩn bị một cách có hệ thống cho một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố. Và xét theo mọi dấu hiệu, chúng ta sẽ thấy điều đó trong tương lai gần.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 10/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Các đơn vị Nga bị bao vây ở bệnh viện Kupyansk

Theo hướng Kupyansk, đôi bên đang tiến công ở cả hai bờ sông Oskil, kênh AMK Mapping ghi nhận.

Ở phía bắc, sau khi nhận được thêm quân tiếp viện từ Sư đoàn Xe tăng 47, lực lượng Moscow nối lại hoạt động từ khu vực Holubivka, chiếm được nhiều vị trí mới trong những khu rừng phía đông Radkivka. Các nhóm xung kích khác củng cố được một phần phía bắc Kindrashivka, trước khi thâm nhập sâu hơn về phía tây, vượt qua các vị trí của đối phương được phòng thủ yếu kém vào Tyshchenivka, hiện nằm trong vùng xám.

Về phía đông nam, lực lượng Moscow bắt đầu phản công ở phía đông Kupyansk, tái chiếm một số nhà máy công nghiệp ở phía đông bắc thành phố. Từ đó, binh sĩ Nga thâm nhập theo con đường đến phía đông Podoly.

Ở phía nam, lực lượng Kiev đã giải tỏa được những khu vực cuối cùng ở phía tây nam Kupyansk, bao gồm cả khu dân cư cao tầng Yuvileynyi, chiếm được chợ trung tâm thành phố. Hoạt động phản công của AFU vẫn tiếp tục ở các khu vực khác của trung tâm thành phố, trong khi các cuộc không kích đang được thực hiện nhằm vào các đội hình Nga bị bao vây tại Bệnh viện Trung tâm Kupyansk.

Trong vài ngày qua, có thêm 5,10km² nghiêng về phía Nga, lực lượng Kiev giành lại 1,75km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 10/1. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt, chia cắt các đội hình của lực lượng Moscow (Ảnh: AMK Mapping).

Nga mở rộng vùng kiểm soát quanh Huliaipole

Theo kênh Creamy Caprice, trên mặt trận phía đông Zaporizhia, giao tranh chiếm giữ vị trí tại khu vực Huliaipole diễn ra ác liệt. Lực lượng Moscow đã tiến thêm 700m về phía tây khu định cư Priluki, chiếm giữ các vị trí mới tại một cứ điểm kiên cố.

Vị trí tiền tuyến trên bờ tây sông Gaichur đang bị quân đội Ukraine (AFU) bắn phá.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 10/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các vị trí cắm cờ Nga là nơi họ đã xuất hiện (Ảnh: Creamy Caprice).

Giao tranh ác liệt ở Liman

Tại khu vực Liman (Lyman), quân đội Nga đang cố gắng củng cố vị trí ở Aleksandrivka, mở rộng sự hiện diện ở Yarovaya, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn trên các tuyến đường tiếp cận Svyatogorsk, theo kênh Rybar.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 10/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Kênh AMK Mapping cho biết, cả lực lượng Moscow và Kiev đều tiến công, mỗi bên giành được thắng lợi ở 4 khu vực khác nhau, với 4,33km² nghiêng về phía Ukraine, trong khi Nga có thêm 4,03km².

Ở phía bắc, sau những đợt tấn công trước đó của các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm, RFAF tiếp tục tiến sâu xuống các khu rừng phía bắc Liman, chiếm được một số công trình nông nghiệp ở vùng ngoại ô.

Ở phía nam, lực lượng Kiev đã giải tỏa khu vực trung tâm và phía đông thành phố khỏi các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm Nga. Việc tái chiếm được Trường số 2 cho phép họ tiến xa hơn về phía đông xuyên qua các khu rừng. Ngoài ra, họ xâm nhập vào quận Masliakivka ở rìa phía đông thành phố, chiếm lại khoảng một nửa quận này. Giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở các con phố phía đông.

Ở phía nam, RFAF bắt đầu tiến về phía bắc từ mũi nhọn phía nam Liman, nơi họ đã chiếm được phần lớn khu rừng, tiến đến đường cao tốc Liman - Raihorodok. Các nhóm xung kích khác tiếp tục củng cố sườn nam của mũi nhọn này, mở rộng thêm vị trí của họ trong các khu rừng ở đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 10/1. Cả hai bên đều tích cực hành động và giành được một số vị trí mới (Ảnh: AMK Mapping).

Nga đạt tiến bộ đáng kể ở Borova và Svyatohirsk

Kênh AMK Mapping đưa tin, theo hướng Borova và Svyatohirsk, lực lượng Moscow tăng cường các hoạt động, đạt được những tiến bộ đáng kể trên nhiều khu vực. Họ chiếm được loạt cứ điểm mạnh của Ukraine ở phía đông Korovii Yar, cho phép phát triển về phía bắc, cắt đứt tuyến đường Korovii Yar - Karpivka, kiểm soát các vị trí ở những khu rừng khác nhau xa hơn về phía bắc.

Về phía tây nam, quân đội Nga tiến xa hơn về phía tây dọc theo khe núi từ Seredjne, chiếm giữ các vị trí trong các khu rừng trồng ở đó. Các mũi xung kích khác kiểm soát những vị trí ở 2 khu rừng khác nhau, xâm nhập phần phía đông Oleksandrivka.

Về phía nam, RFAF chiếm được những cánh rừng còn lại ở phía tây bắc Yarova. Từ đó, họ thâm nhập vào phần phía tây ngôi làng, tiếp tục di chuyển về phía tây nam đến sông Siverskyi Donets, tiến vào phần phía đông thành phố Svyatohirsk.

Về phía đông, binh sĩ Nga tiếp tục dọn sạch các khu rừng phía bắc Yarova, chiếm được những con phố phía đông bắc ngôi làng. Các nhóm tấn công khác đã chọc thủng một loạt vị trí Ukraine xa hơn về phía đông, buộc các đơn vị Kiev còn lại phải rút lui khỏi phía nam Novoselivka do nguy cơ bị bao vây, cho phép RFAF kiểm soát hoàn toàn khu định cư này cũng như một số khu rừng phía nam. Tổng cộng, 16,59km² nghiêng về phía Nga.