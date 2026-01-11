Tín dụng 2026 dự kiến tăng 15%, siết cho vay bất động sản

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông cáo cho biết dự kiến tăng trưởng tín dụng trong năm 2026 toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Trước đó, ngày 31/12/2025, cơ quan này đã có văn bản gửi các đơn vị thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng năm 2026 để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng tổ chức tín dụng được thực hiện trên cơ sở kết quả chấm điểm, xếp hạng năm 2024 theo quy định tại Thông tư 52/2018 (đã được sửa đổi, bổ sung), nhân với hệ số áp dụng chung cho toàn hệ thống ngân hàng.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà băng kiểm soát chặt tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là bất động sản trong năm 2026, qua đó định hướng dòng vốn vào sản xuất - kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời bảo đảm ổn định thanh khoản thị trường tiền tệ và an toàn hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng.

Cơ quan điều hành tiền tệ cũng nhấn mạnh yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai các giải pháp tín dụng hiệu quả, đúng tiến độ.

Các tổ chức tín dụng phải bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn, tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, tình hình thanh khoản và khả năng huy động vốn; duy trì các tỷ lệ an toàn, nhất là các chỉ tiêu về thanh khoản và khả năng chi trả.

Song song đó, các ngân hàng cần nâng cao chất lượng tín dụng, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, hạn chế nợ xấu phát sinh và gia tăng, bảo đảm an toàn hệ thống.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các nhà băng tăng cường năng lực đánh giá, thẩm định tín dụng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cấp tín dụng, bảo đảm tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong năm nay, cơ quan quản lý tiền tệ sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thực tế để điều hành tăng trưởng tín dụng theo hướng chủ động, linh hoạt, qua đó hỗ trợ hệ thống ngân hàng cung ứng vốn cho nền kinh tế, gắn với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Tại họp báo ngày 29/12/2025, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết tín dụng toàn hệ thống đến ngày 24/12 tăng trưởng 17,87% so với đầu năm, đạt 18,4 triệu tỷ đồng. Cơ cấu tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các ngành nghề ưu tiên, động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Dự báo cả năm, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết tăng trưởng tín dụng có thể lên 19%, mức cao nhất nhiều năm.

"Đây là mức tăng trưởng rất cao. Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần báo cáo các cấp về việc này. Hiện tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam lên 146%, cao nhất trong nhóm các nước thu nhập trung bình thấp", ông Quang chia sẻ.