Tổng thống Venezuela tuyên bố vẫn ổn trong trại giam ở Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải đến Mỹ (Ảnh: GC Images).

Trong thông điệp đầu tiên từ trại giam ở New York, Mỹ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 10/1 cho biết, vợ chồng ông "vẫn ổn".

Thông tin này được con trai ông, Nicolas Maduro Guerra, tiết lộ. Ông Guerra nói, ông đã nhận được thông điệp từ các luật sư đang liên lạc với Tổng thống Maduro tại Mỹ.

“Các luật sư nói với chúng tôi rằng ông ấy rất kiên cường. Ông ấy nói mọi người đừng buồn và rằng họ vẫn ổn, họ là những chiến binh. Một con người mà đối phương không thể đánh bại bằng bất kỳ cách nào. Ông ấy rất kiên cường”, ông Guerra nói.

Thông tin về tình trạng hiện tại của ông Maduro được đưa ra trong một đoạn video do một lãnh đạo đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) công bố vào ngày 10/1.

Ông Guerra tuyên bố: “Chúng ta sẽ bảo vệ quyền lực và cuộc cách mạng”.

Ông kêu gọi những người ủng hộ chính phủ Venezuela hãy đặt niềm tin vào Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez và Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello, 3 nhân vật đã trở nên quen thuộc hơn trong đời sống chính trị Venezuela kể từ khi ông Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ.

Ngày 3/1, Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân Cilia Flores tại nơi ở bên trong một khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt ở ngoại ô Caracas.

Sau đó, vợ chồng Tổng thống Maduro bị đưa đến New York để ra hầu tòa với các cáo buộc liên quan đến vũ khí và ma túy, những cáo buộc mà họ đã bác bỏ tại phiên tòa đầu tiên diễn ra hôm 5/1. Vợ chồng nhà lãnh đạo Venezuela dự kiến tiếp tục ra tòa vào ngày 17/3.

Tại Venezuela, các nhóm ủng hộ chính phủ đã xuống đường tại nhiều thành phố trên khắp cả nước để yêu cầu Mỹ trả tự do cho vợ chồng Tổng thống Maduro. Các cuộc tuần hành diễn ra tại Caracas, Trujillo, Nueva Esparta, Miranda và nhiều địa điểm khác.

Trong sự kiện này, bà Rodriguez khẳng định rằng tại Venezuela “vẫn có một chính phủ, đó là chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro". Bà cũng tiếp tục lên án cuộc can thiệp quân sự ngày 3/1 của Mỹ, mặt khác để ngỏ hợp tác với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Caracas và Nhà Trắng thông báo đang xem xét việc “khôi phục quan hệ ngoại giao”, vốn bị cắt đứt từ năm 2019, cũng như việc mở lại các cơ quan đại diện ngoại giao của mỗi bên.

Bất chấp thông báo này, Cục Lãnh sự Mỹ cảnh báo tình hình tại Venezuela vẫn “bất ổn” và tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng đối với công dân Mỹ. Họ kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Venezuela ngay lập tức. Trong khi đó, thân nhân của các tù nhân đã tập trung suốt ngày thứ ba liên tiếp bên ngoài các nhà tù ở Caracas và các cộng đồng khác, chờ đợi thông tin về khả năng phóng thích.