Cảnh sát phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

Sáng 11/1, Tổ công tác số 7 của Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã giải cứu 11 người thoát khỏi một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại phường Hoàng Mai.

Theo thông tin từ Trạm CSGT Diễn Châu, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h55 cùng ngày tại khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, Nghệ An). Trong khi đang tuần tra kiểm soát tại km387+500 quốc lộ 1A, Tổ công tác phát hiện ngọn lửa bùng phát mạnh tại nhà anh N.B.K. (khối Tân Tiến).

Hiện trường vụ cháy nhà tại phường Hoàng Mai, Nghệ An (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại thời điểm phát hiện, ngọn lửa đã bao trùm một phần ngôi nhà và có nguy cơ lan nhanh sang căn nhà bên cạnh. Do sự việc xảy ra vào đêm khuya, người dân xung quanh đều đang ngủ say và không ai hay biết về sự cố nguy hiểm này.

Nhận định tình huống cực kỳ khẩn cấp, các chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Sau khi hô hoán nhưng không nhận được phản hồi, lực lượng CSGT đã quyết định phá cửa, lao vào bên trong để đánh thức và hỗ trợ đưa 11 người của hai gia đình đang ngủ say thoát ra ngoài an toàn.

Hành động dũng cảm này diễn ra ngay trước khi khói lửa bịt kín toàn bộ lối thoát hiểm. Không chỉ cứu người, các chiến sĩ còn kịp thời di dời một ô tô tải đang đậu gần đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ lớn hơn.

Trong quá trình cứu hộ, Tổ công tác đồng thời liên hệ với Công an phường Hoàng Mai và lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp. Chỉ ít phút sau, lực lượng cứu hỏa đã có mặt và triển khai phương án dập lửa.

Phát hiện đám cháy, Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu phối hợp người dân phá cửa giải cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhờ sự phát hiện kịp thời của lực lượng CSGT và sự phối hợp nhanh chóng của các đơn vị, đến khoảng 2h25, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng phường Hoàng Mai điều tra.

Hành động mưu trí, dũng cảm vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ Tổ công tác số 7, Trạm CSGT Diễn Châu đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ hai gia đình và người dân địa phương.