Đồ hộp Hạ Long làm ăn ra sao dưới thời Tổng giám đốc vừa bị bắt?

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 10/1, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco, mã chứng khoán: CAN).

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp ông Toàn do liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh tại các kho lạnh.

Theo thông tin từ báo cáo thường niên năm 2024 của doanh nghiệp, ông Trương Sỹ Toàn gia nhập Đồ hộp Hạ Long ngày 16/10/2012. Ông Toàn đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong công ty như trưởng phòng Tổ chức hành chính; trưởng phòng Market và bán hàng; phụ trách nhà máy; Giám đốc Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng... Đến tháng 10/2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc.

Tháng 6/2021, ông Trương Sỹ Toàn tiếp tục được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Halong Canfoco, thay thế cho ông Kek Chin Ann (người Malaysia). Đúng 1 năm sau đó, ông Toàn được tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc công ty, thời hạn bổ nhiệm là 4 năm.

Thông tin về ông Trương Sỹ Toàn (Nguồn: Báo cáo quản trị bán niên 2025).

Đáng chú ý, dưới thời ông Trương Sỹ Toàn dẫn dắt, kết quả kinh doanh của công ty ghi nhận nhiều biến động.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất của Halong Canfoco, năm 2021 doanh nghiệp đạt doanh thu thuần kỷ lục lên đến hơn 864 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 29 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các năm sau đó, kết quả kinh doanh của công ty bắt đầu đi xuống. Năm 2022, doanh thu giảm mạnh còn khoảng 606 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ còn hơn 16 tỷ đồng. Sang năm 2023, đà suy giảm tiếp diễn khi doanh thu đạt 742 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm xuống 12 tỷ đồng.

Bước sang năm 2024, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu giảm gần 60 tỷ đồng so với năm trước xuống còn 682 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng chỉ còn hơn 2 tỷ đồng.

Còn tính trong 9 tháng 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 470 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 11,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2024 công ty lỗ hơn 5,8 tỷ đồng.