Nhà thầu cải tạo quốc lộ ở Đà Nẵng “vá” chỗ này lại hỏng nơi khác

Đầu tháng 1, người dân sinh sống dọc quốc lộ 14B, đoạn qua xã Hòa Tiến (Đà Nẵng), tiếp tục bày tỏ bức xúc về tình trạng thi công cầm chừng, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường này.

Theo phản ánh, đoạn đường từ xã Hòa Khương (Đà Nẵng cũ) đến xã Đại Hiệp (Quảng Nam cũ) là tuyến huyết mạch, thường xuyên có lưu lượng lớn xe tải, xe ben, xe khách trọng tải lớn lưu thông.

Dự án nâng cấp, cải tạo dự án quốc lộ 14B bị người dân phản ánh thi công cầm chừng (Ảnh: A Núi).

Tuy nhiên, việc thi công kéo dài đã biến con đường thành nỗi ám ảnh của người dân khi nắng bụi mù mịt, mưa bùn đất tràn ra mặt đường, kèm theo đó là sự xuất hiện dày đặc của “ổ gà, ổ vịt”.

Trước những phản ánh từ người dân, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã lên tiếng. Dự án do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn và Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO 4 thi công. Sở Xây dựng đã nhiều lần yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Qua kiểm tra thực tế, Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng (Sở Xây dựng) đã xác định công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến chưa đáp ứng yêu cầu theo giấy phép thi công.

Nhiều vị trí mặt đường bị hư hỏng nặng, xuất hiện “ổ gà”, vạch sơn phân chia làn đường bị mờ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Dọc tuyến đường còn thiếu bạt lề, rãnh thoát nước, dẫn đến tình trạng nước đọng, bùn đất tràn ra mặt đường khi trời mưa.

Đặc biệt, công tác phân luồng, rào chắn và tổ chức giao thông trong quá trình thi công dự án được đánh giá là không đầy đủ, không đúng nội dung giấy phép được cấp, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn giao thông.

Có vị trí đơn vị thi công dùng tấm sắt để khắc phục tạm thời hư hỏng trên quốc lộ 14B để người dân qua lại (Ảnh: Hoài Sơn).

Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng cho biết, dù đã nhiều lần yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục các sai sót, nhưng việc sửa chữa của nhà thầu chưa triệt để, các vị trí vừa xử lý nhanh chóng xuống cấp, phát sinh thêm hư hỏng mới.

Ban đã đề nghị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ECC (đơn vị quản lý dự án) và Liên danh tư vấn giám sát Hiếu Linh - TECCO1 - TEDI NORTH kiểm tra, chỉ đạo nhà thầu sửa chữa kịp thời các hư hỏng.

Đối với nhà thầu thi công, Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng yêu cầu tổ chức rào chắn đầy đủ, bố trí người điều tiết giao thông trong suốt quá trình thi công. Các đơn vị liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn giao thông trong phạm vi được giao.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B được thực hiện trên địa bàn qua 3 xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B được khởi công cuối năm 2023, thực hiện trên địa bàn các xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến (Đà Nẵng) với tổng chiều dài hơn 7,5km. Tổng vốn đầu tư ban đầu là hơn 788 tỷ đồng, sau đó được bổ sung thêm 173 tỷ đồng do phát sinh chi phí đền bù, giải tỏa.

Tại một cuộc họp báo, đại diện Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thừa nhận dự án bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân xuất phát từ năng lực hạn chế của nhà thầu. Thành phố đã phải xin gia hạn thời gian hoàn thành dự án sang quý I hoặc quý II năm nay, thay vì cuối năm 2025 như kế hoạch ban đầu.

Toàn tuyến quốc lộ 14B có tổng chiều dài 73km, điểm đầu tại cảng Tiên Sa thuộc phường Sơn Trà và điểm cuối tại xã Thạnh Mỹ (Đà Nẵng).