Á hậu Phạm Kim Duyên tái xuất, hạnh phúc khi phim đoạt giải Ngôi sao xanh

Sau thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho công việc kinh doanh, Á hậu Phạm Kim Duyên quyết định trở lại showbiz bằng vai chính trong phim truyền hình “Trà ma nữ” của đạo diễn Hoàng Mập.

Trong phim, Phạm Kim Duyên diễn xuất cùng diễn viên Huỳnh Anh Tuấn, cũng là thần tượng thuở nhỏ của cô. Đây cũng là một trong những bộ phim mà nam diễn viên gạo cội tham gia trước khi gặp vấn đề về sức khoẻ.

“Từ nhỏ tôi đã xem nhiều phim của chú. Khi đóng phim chung với chú, tôi rất hồi hộp. Đến lúc vào cảnh quay, chú nhẹ nhàng hướng dẫn để tôi hoàn thành tốt vai diễn. Tôi rất mong chú sớm phục hồi sức khỏe để trở lại phim trường”, người đẹp cho hay.

Á hậu Phạm Kim Duyên được khen nhan sắc thăng hạng sau 13 năm kể từ khi đăng quang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong lễ trao giải Ngôi sao xanh diễn ra tối 10/1 ở TPHCM, “Trà ma nữ” vượt qua hai đối thủ “Trái tim bất hạnh” và “Kẻ quản trò” để giành chiến thắng ở hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Đạo diễn Hoàng Mập đại diện ê-kíp lên sân khấu nhận giải.

Về phía Á hậu Phạm Kim Duyên, cô chia sẻ: “Không có chiến thắng bằng nào bằng sự tin yêu trong lòng khán giả. Tôi biết ơn tất cả mọi người đã dành sự yêu thương cho đoàn phim. Giải thưởng là động lực để giúp tôi tiếp tục cống hiến và mang đến những vai diễn thật hay trong thời gian tới".

Á hậu Phạm Kim Duyên trện thảm đỏ Ngôi sao xanh tối 10/1 (Ảnh: Ban tổ chức).

Trên thảm đỏ sự kiện tối 10/1, Á hậu Phạm Kim Duyên xuất hiện với hình ảnh sang trọng, quyền lực. Cô diện trang phục của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm, kết hợp cùng đồng hồ và trang sức kim cương. Khán giả nhận xét Phạm Kim Duyên ngày càng thăng hạng nhan sắc và quyến rũ hơn sau 13 năm kể từ ngày đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2013.

Người đẹp cho biết sắp tới cô sẽ trao dồi thêm về diễn xuất và tham gia các sự kiện phù hợp. "Hiện tôi học thêm từ các lớp đào tạo diễn xuất của anh chị trong nghề. Tôi rất thích xem các bộ phim của Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ… Những gì hay ho tôi đều góp nhặt bổ sung vào cẩm nang để làm nghề”, cô chia sẻ.

Phạm Kim Duyên sinh năm 1993, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2013. Đây cũng là cuộc thi mà Hà Anh từng đoạt Á hậu 2 năm 2008, Hoa hậu đẹp nhất châu Á Hương Giang từng đoạt giải Á hậu 1. Bước ra từ cuộc thi nhan sắc, Kim Duyên trở thành MC kiêm người mẫu. Thời gian sau, cô chuyển hướng sang kinh doanh.

Hoàng Thư