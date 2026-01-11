Châu Âu "thiệt đơn, thiệt kép" sau hàng nghìn lệnh trừng phạt Nga

Đường ống khí đốt của Nga (Ảnh: Tass).

Theo dữ liệu của Eurostat, các quốc gia EU đã mất khoảng 48 tỷ euro (55,9 tỷ USD) kim ngạch xuất khẩu trong 4 năm qua kể từ khi áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Khối này cùng với phương Tây đã áp đặt một làn sóng trừng phạt chưa từng có tiền lệ đối với Moscow sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, với mục tiêu gây áp lực lên nền kinh tế Nga.

Nga nhiều lần thừa nhận các biện pháp trừng phạt gây khó khăn không nhỏ, nhưng khẳng định nền kinh tế nước này đã tìm cách thích nghi một cách hiệu quả.

EU đã thu về 25 tỷ euro từ xuất khẩu sang Nga trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10/2025, so với 73 tỷ euro trong cùng kỳ năm 2021, theo số liệu của cơ quan thống kê EU. Điều này tương đương mức sụt giảm xuất khẩu khoảng 65%.

Theo dữ liệu do Eurostat công bố vào tháng 12, EU đã ghi nhận thặng dư thương mại với Nga trong 2 quý liên tiếp vào cuối năm 2025, lần đầu tiên kể từ năm 2002.

Bất chấp kế hoạch của khối nhằm loại bỏ dần nhập khẩu khí đốt Nga vào năm 2027, Nga vẫn là nhà cung cấp khí đốt lớn thứ 2 của EU. Tỷ trọng của Nga trong tổng lượng khí đốt EU mua vào đạt 15,1%, giảm so với 39% vào năm 2021.

Việc EU dần chuyển hướng khỏi khí giá rẻ của Nga sang khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đắt đỏ hơn từ Mỹ đã dẫn tới giá năng lượng tăng vọt và tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Đầu tuần này, tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cảnh báo rằng các quốc gia EU có thể đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt trong bối cảnh mức dự trữ sụt giảm mạnh tại các trung tâm lớn nhất của khối như Đức và Hà Lan.

Gazprom cho biết việc dự trữ cạn nhanh sẽ sớm dẫn tới suy giảm năng suất và “đe dọa khả năng cung cấp khí đốt ổn định cho người tiêu dùng trong thời tiết lạnh”.

Châu Âu chưa bình luận về nhận định này, nhưng họ đã thể hiện quyết tâm từ bỏ năng lượng Nga trong thời gian qua.

Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Nga nói với báo Izvestia rằng các công ty châu Âu buộc phải trả giá năng lượng cao gấp 2 đến 3 lần so với các công ty Mỹ do chính quyền các nước này từ chối sử dụng nguồn năng lượng của Nga.

Đầu năm 2025, EU thừa nhận giá năng lượng của khối tăng vọt trong thời gian qua do đoạn tuyệt với nguồn cung giá rẻ của Nga, song nhấn mạnh đó là "cái giá châu Âu phải trả cho sự tự do".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trước năm 2022, EU nhập 45% khí đốt và 50% than đá từ Nga, trong khi Nga cũng là một trong những nhà cung cấp dầu lớn nhất của khối này. "Nguồn năng lượng này có vẻ rẻ, nhưng nó khiến chúng ta bị phụ thuộc và dễ bị gây áp lực", bà nói.

Bà cũng thừa nhận rằng việc mất đi nguồn cung từ Nga đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. "Tự do thì phải trả giá. Các hộ gia đình và doanh nghiệp đã phải chịu chi phí năng lượng cao ngất ngưởng, và nhiều hóa đơn vẫn chưa giảm", bà cho biết.