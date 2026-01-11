Hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong ở TPHCM

Vụ tai nạn xảy ra lúc 23h57 ngày 10/1, tại điểm giao giữa đường 23B và đường 34, phường Bình Dương (trước đây thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Hai xe máy bốc cháy sau va chạm (Ảnh: CTV).

Vào thời gian trên, anh N.M.T. (19 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu cũ) lái xe máy trên đường 23B, theo hướng từ chợ Phú Chánh đi đường Huỳnh Văn Lũy. Khi đến địa điểm trên, phương tiện xảy ra va chạm với xe máy do nam thanh niên 16 tuổi điều khiển đang rẽ trái từ đường 34 vào đường 23B.

Vụ va chạm trực diện khiến hai thanh niên văng xa nằm bất động, 2 chiếc xe máy dính vào nhau bốc cháy ngùn ngụt.

Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.