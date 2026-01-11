Xác minh clip hai thanh niên cản trở lực lượng CSGT làm nhiệm vụ ở TPHCM

Ngày 11/1, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai thanh niên không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại giao lộ Bàu Cát - Trần Mai Ninh, phường Bảy Hiền.

Hình ảnh từ clip cho thấy, hai thanh niên liên tục cản trở một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực nói trên. Tại hiện trường, mô tô đặc chủng của lực lượng chức năng và xe máy của một trong hai thanh niên đều bị ngã xuống mặt đường.

Hai thanh niên cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra của cán bộ CSGT (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm xảy ra sự việc, một thanh niên có hành vi xô đẩy, giữ chân cán bộ CSGT nhằm tạo điều kiện cho người còn lại lấy xe rời khỏi hiện trường.

Sau đó, một cán bộ CSGT khác điều khiển mô tô đến hỗ trợ, cùng khống chế nam thanh niên đang ngồi trên xe máy. Mặc dù lực lượng chức năng nhiều lần yêu cầu xuống xe, người này vẫn không chấp hành, dựng xe lên với ý định bỏ đi.

Sau nhiều nỗ lực khống chế, chiếc xe máy chao đảo rồi đổ xuống đường, nam thanh niên vẫn tiếp tục giằng co với CSGT. Chỉ đến khi một người dân tại khu vực kịp thời vào can ngăn, thanh niên này mới chịu dừng lại.

Liên quan vụ việc, Đội CSGT Bàn Cờ thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.