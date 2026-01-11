"Sắc Ấn ngọc Nam phương" đưa hát bội đến gần với khán giả TPHCM

Chương trình nghệ thuật "Sắc Ấn ngọc Nam phương" đã mang đến một đêm diễn đầy cảm xúc tại rạp Hưng Đạo (phường Bến Thành) vào những ngày cuối năm, thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức loại hình sân khấu truyền thống lâu đời của Việt Nam - hát bội.

Hát bội, với lối hát, múa, hóa trang và phục trang mang tính ước lệ cao, đã được tái hiện một cách sống động, mở ra một không gian nghệ thuật đặc trưng.

Sân khấu được dàn dựng công phu với ánh sáng và mỹ thuật đặc trưng, kể lại câu chuyện về hành trình thăng trầm của hát bội.

Chương trình kéo dài hơn một giờ, bắt đầu từ câu chuyện của một gia đình có truyền thống hát bội, nơi người ông luôn trăn trở về sự vắng bóng của khán giả trẻ đối với sân khấu cổ truyền.

Một trong những trích đoạn kinh điển, quen thuộc của hát bội, "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo", đã được tái hiện với lối hát, múa và hóa trang ước lệ, gây ấn tượng mạnh mẽ.

Từ câu chuyện gia đình, khán giả được dẫn dắt ngược dòng lịch sử, khám phá hành trình của hát bội từ cung đình đến đời sống dân gian, gắn liền với tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng Nam Bộ.

Không gian lễ hội Kỳ Yên được tái hiện sống động trên sân khấu với các yếu tố quen thuộc như hát bội, múa lân, múa bóng rỗi, mang đến một bức tranh văn hóa dân gian đa sắc màu.

Đặc biệt, chương trình còn tái hiện buổi biểu diễn hát bội tại Hội chợ đấu xảo Paris năm 1889, nơi tuồng San Hậu, lớp Tạ Ôn Đình chém Tá từng được giới thiệu với khán giả phương Tây, khẳng định giá trị quốc tế của nghệ thuật này.

Nghệ sĩ Đỗ Hoàng Tấn (Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM), người đã gắn bó 15 năm với bộ môn này, chia sẻ: "Giữ lửa cho hát bội không chỉ là nghề mà còn là trách nhiệm bảo tồn di sản". Ông bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ sẽ tiếp tục đến gần hơn với nghệ thuật truyền thống để ngọn lửa này không bao giờ tắt.

Cô Như Huyền (Gò Vấp cũ), một khán giả trẻ, cho biết cô biết đến chương trình qua các hoạt động của Nhà hát và theo dõi thông tin trên fanpage. Cô chia sẻ: "Hát bội rất đẹp nhưng cũng khó diễn, nếu không được quan tâm bảo tồn thì sẽ gặp nhiều khó khăn để tồn tại".

"Sắc Ấn ngọc Nam phương" đã khép lại với nhiều suy ngẫm về hành trình của hát bội, đồng thời mở ra hy vọng về việc đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng hiện đại, đảm bảo sự tiếp nối và phát triển của di sản văn hóa quý báu này.

Thực hiện: Ánh Dương