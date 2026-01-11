Phát hiện xe máy trên cầu, cảnh sát xuống sông tìm người

Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đang triển khai lực lượng tìm kiếm một nam thanh niên nghi nhảy cầu Sêrêpốk tự tử.

Trước đó, chiều 10/1, người dân phát hiện một xe máy cùng tư trang cá nhân bỏ lại trên cầu Sêrêpốk, đoạn qua địa bàn xã Hòa Phú (Đắk Lắk) nên trình báo cơ quan chức năng.

Người dân phát hiện xe máy dựng trên cầu Sêrêpốk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, đã huy động 11 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tổ chức tìm kiếm.

Bước đầu xác minh, nam thanh niên nghi nhảy cầu là V.T.T.T. (19 tuổi, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nam thanh niên từng là sinh viên một trường cao đẳng có chi nhánh tại Đắk Lắk và đã nghỉ học từ nhiều tháng nay.