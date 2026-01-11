Cầu gần 16 tỷ đồng "cụt" 2 đầu, dân lội suối, đi cầu treo

Dự án cầu Na Phày - Đỏn Chám, được kỳ vọng giải quyết "điểm nghẽn" giao thông cho các bản vùng sâu xã Quế Phong (trước đây là xã Mường Nọc), đang đối mặt với tình trạng "đứng bánh" dù phần kết cấu chính đã hoàn thiện.

Hàng nghìn người dân vẫn phải đối mặt với nguy hiểm khi lội suối hoặc đi qua cầu treo cũ đã xuống cấp.

Cầu Na Phày - Đỏn Chám chưa thể đưa vào sử dụng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ghi nhận của phóng viên, cầu Na Phày - Đỏn Chám, một công trình đồ sộ, hiện nằm chơ vơ giữa bản làng. Trong khi đó, người dân các bản Thanh Phong 1, Thanh Phong 2 và khu vực lân cận vẫn phải sử dụng cầu treo cũ đã xuống cấp hoặc lội suối, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông Lữ Đình Hiếu, Trưởng bản Thanh Phong 1, xã Quế Phong, cho biết phần cầu chính đã hoàn thiện từ tháng 5/2025. Tuy nhiên, đến nay, 2 đầu cầu vẫn chưa được đắp đất làm đường dẫn, khiến công trình chưa thể thông xe.

"Cầu xây xong rồi mà không có đường lên. Bà con vẫn phải đi cầu treo cũ hoặc lội suối. Nhìn cây cầu tiền tỷ nằm trơ giữa bản làng mà ai cũng xót ruột", ông Hiếu bức xúc.

Cầu hàng chục tỷ đồng "cụt" 2 đầu (Video: Nguyễn Phê).

Việc chậm trễ này đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 200 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu. Xe tải chở vật liệu xây dựng và nông sản không thể qua cầu treo, buộc phải vận chuyển nhỏ lẻ, làm tăng chi phí.

Nông sản thường xuyên bị ép giá do giao thông khó khăn. Đặc biệt, vào mùa mưa lũ, nước suối dâng cao gây chia cắt, đe dọa việc học của học sinh và tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Phần kết cấu chính đã xong nhưng chưa có đường dẫn hai đầu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Lưu Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Quế Phong, cho biết vướng mắc lớn nhất là thiếu nguồn đất đắp do không có mỏ đất phù hợp theo hồ sơ phê duyệt ban đầu.

"Chúng tôi đã nhiều lần đôn đốc để sớm hoàn thiện công trình. Tuy nhiên, việc thiếu mỏ đất đắp hai đầu cầu khiến tiến độ bị ách tắc", ông Hùng nói.

Dự án cầu Na Phày - Đỏn Chám, với tổng giá gói thầu hơn 15,7 tỷ đồng, do liên danh Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Anh Pháp và Công ty TNHH Minh Quang thi công. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, bề rộng 7m, tổng chiều dài 110,3m.

Người dân và các phương tiện vẫn phải qua cầu treo cũ đã xuống cấp hoặc lội suối (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, tiến độ thi công đạt khoảng 67% giá trị hợp đồng. Phần cầu đã cơ bản hoàn thành, nhưng các hạng mục như lắp đặt lan can, thi công chân khay, tứ nón, đắp đất trong lòng mố và toàn bộ phần đường đầu cầu vẫn chưa được triển khai.

"Một số vị trí thi công đang gặp vướng mắc về mặt bằng. Ban đã yêu cầu UBND xã Quế Phong khẩn trương bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công", một cán bộ Ban Quản lý dự án Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.

Cụ thể, khu vực đường đầu cầu phía sau mố M1 bị vướng nhà ở của một số hộ dân, không đủ mặt bằng để triển khai đường gom. Ngoài ra, hệ thống đường dây và cột điện hiện hữu chưa được nâng cao, không đáp ứng yêu cầu về chiều cao an toàn, cản trở việc thi công.