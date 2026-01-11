Cháy nhà dân sau khu chợ ở TPHCM

Đến hơn 8h30 ngày 11/1, cơ quan chức năng vẫn đang dập lửa, khống chế đám cháy tại nhà dân trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng.

Khoảng 7h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà nằm sau chợ Bình Trưng, đường Nguyễn Duy Trinh.

Nhiều xe chữa cháy được điều động đến hiện trường dập lửa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo người dân khu vực, căn nhà bị cháy chứa nhiều đồ nhựa để buôn bán. Thời điểm xảy ra cháy một số người dân, tiểu thương bên trong chợ mang bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành, gặp vật liệu dễ cháy ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động 8 phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát phun nước vào bên trong căn nhà để dập lửa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong căn nhà không có người. Đám cháy lan từ căn nhà chứa đồ nhựa, bịch nilon sau đó lan sang nhà dân bên cạnh.

Hai căn nhà này nằm sau chợ Bình Trưng, gần mé sông. Sức nóng của ngọn lửa khiến phần mái tôn căn nhà đổ sập. Cảnh sát phải đập tường để đưa đường ống nước vào bên trong dập lửa.

Đến 9h, lực lượng chức năng vẫn đang phun nước làm mát vào bên trong căn nhà.

Sức nóng của ngọn lửa làm mái tôn căn nhà đổ sập (Ảnh: Hoàng Hướng).

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi.