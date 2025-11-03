Hiện trường quả đồi bị nước lũ xé toạc ở Lâm Đồng

Khoảng 20h ngày 1/11, hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, đóng tại xã Tuy Phong, Lâm Đồng bị vỡ, nước cuồn cuộn đổ xuống khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân phía dưới.

Quả đồi bị xé toạc trong vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Theo thông tin ban đầu, hồ chứa nước bị vỡ có tổng diện tích hơn 20ha, nằm ở núi Tân Lai có độ cao gần 400m so với mực nước biển. Dung tích của công trình khoảng 900.000m3.

Khu vực Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú thực hiện trang trại nông nghiệp, xây dựng hồ chứa nước là vùng đất nằm ở đỉnh núi, có địa thế tương đối bằng phẳng. Vùng trũng ngập nước rộng nhiều ha.

Tại hiện trường vụ vỡ hồ chứa, các hạng mục công trình của chủ trang trại bị nước phá vỡ, hư hỏng.

Nước lũ kèm theo đất đá, cây gỗ tràn xuống hạ du tạo thành dòng chảy kéo dài nhiều km.

Một hồ nước nhỏ cách hồ lớn vừa bị vỡ trên đỉnh núi.

Quả đồi bị dòng nước xé toạc với chiều dài nhiều km, rộng hàng trăm mét.

Đá từ trên núi bị dòng nước cuốn xuống vùi lấp vùng sản xuất nông nghiệp của người dân. Anh Đặng Hữu Tình, người dân xã Tuy Phong nói: "Nhiều ha táo, chuồng trại chăn nuôi dê, bò của người dân địa phương bị vùi lấp, thiệt hại nặng về kinh tế. Có gia đình bị thiệt hại hàng tỷ đồng".

Gốc cổ thụ bị nước cuốn về vùng hạ du.

Vườn táo, dừa xiêm của gia đình anh Trần Dương Minh Sơn bị đất đá từ cơn lũ vùi lấp, gây hư hỏng.

Anh Sơn cho biết: "Khu vườn là nguồn thu nhập chính của gia đình nhưng hiện tại bị xóa sổ hoàn toàn. Cây trồng, vật nuôi đều nằm sâu dưới lớp đá tảng. Thiệt hại nặng, chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý, có phương án hỗ trợ cho người dân".