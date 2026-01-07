"Bảo đảm nhân sự giới thiệu ứng cử HĐND đúng tiêu chuẩn"

Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động bầu cử

Chiều 7/1, Đoàn kiểm tra của Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk về việc kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn xã hội trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn kiểm tra do Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội làm trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra của Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Báo cáo với đoàn công tác, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự và y tế, Ủy ban bầu cử tỉnh), đã tóm tắt kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử và bảo đảm an ninh, trật tự trong bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Đắk Lắk đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Hội đồng bầu cử quốc gia và của tỉnh về công tác bầu cử, bảo đảm đúng tiến độ, quy định pháp luật.

Theo ông Trương Công Thái, Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 102 xã, phường với hơn 10.000 đại biểu tham dự và tổ chức nhiều cuộc họp để lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt công tác chuẩn bị bầu cử.

Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban bầu cử 102 xã, phường được thành lập kịp thời và các tiểu ban phục vụ bầu cử được kiện toàn để chủ động triển khai nhiệm vụ.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Trương Nguyễn).

Tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất sớm hơn thời gian quy định. Cơ cấu đại biểu bảo đảm hợp lý, đúng định hướng về tỷ lệ nữ, người dân tộc thiểu số, người trẻ tuổi và đại diện các lĩnh vực.

Cụ thể, đại biểu Quốc hội khóa XVI là 15 thành viên; HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 là 84 đại biểu và HĐND cấp xã là 2.445 người.

Tỉnh Đắk Lắk xác định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Tuy nhiên, địa phương vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp như an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khiếu kiện đông người và hoạt động chống phá trên không gian mạng.

"Trên cơ sở đó, Tiểu ban an ninh, trật tự và y tế đã tham mưu ban hành kế hoạch tổng thể, phân công rõ nhiệm vụ, xây dựng các phương án xử lý tình huống. Lực lượng công an, quân sự, y tế phối hợp chặt chẽ, triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động hiệp thương và chuẩn bị bầu cử", ông Trương Công Thái cho hay.

Đắk Lắk cần sớm nhận diện "điểm nóng"

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến việc nắm tình hình, bảo vệ chính trị nội bộ, tuyên truyền bầu cử và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Đồng thời, lưu ý tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát, nhận diện sớm các “điểm nóng” tiềm ẩn.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Lê Tấn Tới ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk và các lực lượng chức năng trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Ông đề nghị tỉnh Đắk Lắk bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, nhất là các vấn đề tiềm ẩn về quốc phòng, an ninh, tôn giáo, dân tộc; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, kịp thời xin ý kiến cơ quan chuyên môn cấp trên để tham mưu, xử lý hiệu quả, không để phát sinh "điểm nóng".

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, trao đổi tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Thượng tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh công tác tuyên truyền cần sâu rộng, cụ thể đến từng địa bàn; phát huy vai trò của lực lượng an ninh cơ sở, dân quân tự vệ, công an chính quy, bảo đảm "gần dân, sát dân".

"Tỉnh Đắk Lắk cần chú trọng công tác chính trị nội bộ, bảo đảm nhân sự giới thiệu ứng cử HĐND các cấp thực sự tiêu biểu, đúng tiêu chuẩn, phục vụ lợi ích của nhân dân", Thượng tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông lưu ý tỉnh phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, sẵn sàng cho các giai đoạn tiếp theo của cuộc bầu cử.