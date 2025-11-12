Chủ đầu tư vẫn chưa phá bỏ đập ngăn của hồ nước bị vỡ ở Lâm Đồng

Ngày 12/11, lãnh đạo UBND xã Tuy Phong cho biết, địa phương có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú thực hiện tháo cạn nước tất cả ao, hồ chứa trong khu vực dự án. Sau khi tháo nước, công ty phải phá bỏ các đập ngăn, không được tích nước trở lại khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền.

UBND xã Tuy Phong yêu cầu Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú thực hiện các nội dung trên trước ngày 7/11. Tuy nhiên, đến nay, công ty này chỉ tạm dừng lưu dẫn và tích trữ nước, chưa thực hiện tháo nước, phá đập ngăn theo yêu cầu.

Hồ nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai bị vỡ làm bé gái 13 tuổi tử vong, nhiều hộ dân bị thiệt hại về kinh tế (Ảnh: Minh Hậu).

Được biết, mực nước tại các ao, hồ trong dự án của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú được hạ thấp, nhưng chưa rút cạn hoàn toàn. UBND xã Tuy Phong tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư rút cạn nước, phá bỏ đập ngăn theo quy định.

Như Dân trí thông tin, khoảng 20h ngày 1/11, hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong) bị vỡ, nước từ trên cao cuồn cuộn đổ về san phẳng khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân.

Sự cố vỡ hồ làm bé gái 13 tuổi tử vong, hàng trăm hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi; nhiều tuyến kênh mương, đường điện và công trình hạ tầng bị hư hỏng.

Nhà của một hộ dân bị nước cuốn gây hư hỏng (Ảnh: Minh Hậu).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, hồ bị vỡ có diện tích mặt nước hơn 20ha, dung tích khoảng 900.000m3. Khu vực trang trại có nhiều hồ chứa, trong đó hồ bị vỡ là lớn nhất.

UBND tỉnh Lâm Đồng xác định Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú đã đào tổng cộng 6 ao, trong đó có 3 ao tích trữ nước thả cá. Các ao này thuộc dự án nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC (vườn, ao, chuồng), không có trong chủ trương đầu tư mà UBND tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) cấp năm 2018, không có trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, không thuộc nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp.