Phú Thọ chi 12 tỷ đồng xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Lô

Phú Thọ giao Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước làm chủ đầu tư dự án khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn đê điều, đáp ứng yêu cầu phòng chống lũ, an toàn tính mạng, nhà ở của người dân và tuyến đê hữu Lô (đồng thời là đường tỉnh 323).

Nguồn kinh phí 12 tỷ đồng để thực hiện dự án được lấy từ ngân sách cấp tỉnh. Dự án phải thi công xây dựng hoàn thành xong trước ngày 30/4.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ chịu trách nhiệm về tính chính xác, cơ sở pháp lý, nội dung báo cáo và đề xuất lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với sự cố nêu trên.

Tại xã Dân Chủ có nhiều vị trí sạt lở bờ sông Lô gần sát nhà dân (Ảnh: Báo Phú Thọ).

UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời thông tin cảnh báo về tình huống khẩn cấp trên để người dân cũng như các tổ chức, cá nhân biết, chủ động phòng tránh.

Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Tỉnh có diện tích tự nhiên 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, có 148 xã, phường (133 xã, 15 phường).