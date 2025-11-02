Người dân yêu cầu xử lý trách nhiệm vụ vỡ hồ nước ở Lâm Đồng

Đến trưa 2/11, lực lượng công an, dân quân và thanh niên xã Tuy Phong, Lâm Đồng, tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất, khắc phục thiệt hại sau vụ vỡ hồ chứa nước trên núi.

Theo ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả vụ vỡ hồ chứa nước làm một người tử vong. Cơ quan chức năng vẫn đang thống kê thiệt hại sau vụ vỡ hồ nước.

Theo báo cáo của Công an xã Tuy Phong, khoảng 20h ngày 1/11, hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, do ông Trần Quang Tính (51 tuổi, ngụ TPHCM) làm giám đốc, bất ngờ bị vỡ. Nước từ hồ (diện tích khoảng 1.400m2) cộng với lưu lượng lớn trên các kênh liên hồ ở Suối Măng - Cây Cà và suối Tân Lai đổ xuống khu dân cư, tạo dòng chảy xiết.

Người dân xã Tuy Phong dọn dẹp bùn đất sau vụ vỡ hồ nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú (Ảnh: Phú Việt).

Trong báo cáo của Công an xã Tuy Phong, hiện nhiều người dân bức xúc, yêu cầu các ngành, các cấp phải xử lý trách nhiệm của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, có phương án xử lý không để xảy ra vỡ hồ gây nguy hiểm cho nhân dân.

Theo Công an xã Tuy Phong, đơn vị sẽ tham mưu để giải quyết kịp thời, không phát sinh "điểm nóng", đồng thời huy động lực lượng tiếp tục dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, kiểm tra an toàn các công trình, khuyến cáo người dân tránh khu vực chân dốc, khe suối, và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.

Cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND xã Tuy Phong chỉ đạo Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú khẩn trương gia cố, hạ mực nước hồ về mức an toàn, áp dụng giải pháp phòng ngừa tái diễn và hỗ trợ ngay các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đồng thời, địa phương cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và vật tư để ứng cứu, khắc phục nhanh tại các điểm bị ảnh hưởng; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.