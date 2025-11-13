Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, thuộc khu vực xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng).

Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố này.

Hồ chứa nước bị vỡ là công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, do ông Trần Quang Tính (51 tuổi, ngụ TPHCM) làm giám đốc.

Triền đồi bị dòng nước từ trên cao xé toạc (Ảnh: Minh Hậu).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, hồ bị vỡ có diện tích mặt nước hơn 20ha, sâu 5-6m, dung tích khoảng 900.000m3. Khu vực trang trại có khoảng 5 hồ chứa, trong đó hồ bị vỡ là lớn nhất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự án của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú được cấp phép từ năm 2017, thi công năm 2018, với nhiều hạng mục phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất phân bón... nhưng không có hạng mục hồ chứa nước trong hồ sơ.

UBND xã Tuy Phong cho biết, sự cố vỡ hồ chứa nước bắt đầu xuất hiện từ 18h30 ngày 1/11 khi lượng nước từ thượng nguồn các suối Tăng Lai, Hố Táo dồn về khu vực dự án trang trại của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú. Đến khoảng 20h cùng ngày, nước xé tan bờ hồ, cuồn cuộn đổ xuống núi, dồn về hạ du quét qua khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân.

Vụ việc làm bé gái 13 tuổi tử vong, 109 hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi; nhiều tuyến kênh mương, đường điện và công trình hạ tầng bị hư hỏng.

Vườn tược của người dân bị đá từ vụ vỡ hồ chứa vùi lấp (Ảnh: Minh Hậu).

Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Tuy Phong phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp cận hiện trường, kiểm tra khu trang trại của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có hai hồ chứa nước bị vỡ vách ngăn, gồm một hồ có diện tích 18,4ha (chiều dài đoạn vỡ 48m) và một hồ nhỏ 4,1ha (chiều dài đoạn vỡ 37m). Sự cố khiến hàng trăm nghìn m3 nước từ trên núi đổ xuống, gây ngập sâu vùng hạ lưu các thôn Tuy Tịnh 1, Tuy Tịnh 2 và Thôn 2 Phong Phú (xã Tuy Phong).

Hiện, UBND xã Tuy Phong yêu cầu Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú tạm dừng toàn bộ việc tích nước tại các hồ còn lại, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra tính pháp lý và mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống ao hồ trong khu vực.

Trước đó, trong cuộc làm việc với các đơn vị liên quan vào ngày 2/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra toàn diện công trình hồ chứa trên núi ở xã Tuy Phong, làm rõ nguyên nhân hồ bị vỡ.