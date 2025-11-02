Cả gia sản mất sạch sau một đêm vì vỡ hồ nước ở Lâm Đồng

Chiều 2/11, gia đình anh Nguyễn Hữu Hào chưa thể dọn dẹp hết bùn đất để ổn định cuộc sống. Anh Hào cho biết, bùn đất vùi lấp sân, vườn dày hơn 1m, tràn vào tầng trệt căn nhà khiến gia đình không còn không gian để trú ngụ, sinh hoạt.

Căn gác cứu sống 4 người trong gia đình anh Nguyễn Hữu Hào (Ảnh: Minh Hậu).

Nhắc lại thời khắc cơn lũ đổ về, chị Trần Thị Mỹ Lệ (vợ anh Hào) chưa hết bàng hoàng: “Đêm qua, cả gia đình vừa ăn cơm tối xong thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía núi sau nhà. Khi đó, vợ chồng tôi cùng 2 con vừa chạy lên gác thì nước cuồn cuộn đổ về, gây ngập cả một vùng rộng lớn. Lúc đó, may sao căn nhà đứng vững nên 4 người trong gia đình thoát nạn”.

Chị Vương Thị Hằng, người dân sống cách hiện trường vụ vỡ hồ chứa khoảng 9km, cho biết: “Nước đổ về nhanh, tràn qua mặt đường rồi xô vào nhà như thác lũ. Lúc đó, tôi chỉ kịp bế 2 con nhỏ rồi chạy đến nơi cao để tránh nạn”.

Theo chị Hằng, thời điểm nước đổ về, 2 mẹ con ở cạnh nhà chị bị lũ cuốn trôi. Người mẹ may mắn bám được cành cây, thoát nạn, trong khi con gái 13 tuổi bị nước cuốn xa 500m, tử vong.

Hiện trường vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Thái Hòa (SN 1978) cho biết: “Khi nghe tin vỡ hồ chứa nước, tôi chạy lên nhà người anh để kiểm tra. Lúc đến nơi, căn nhà đã lọt thỏm trong vùng lũ dữ. Anh tôi bị nước cuốn trôi về hạ nguồn, cách nhà khoảng 2km. May mắn là anh ấy bám vào cành cây, được người dân cứu sống”.

Theo người dân, cơn lũ đổ về nhanh và khoảng 1 giờ sau nước rút hết. Tuy nhiên, nước rút để lại cỏ cây, bùn đất dày 1-2m, vùi lấp nhiều tài sản, vật nuôi, hoa màu.

“Gia đình chúng tôi tích góp, xây dựng trang trại chăn nuôi, trồng táo, nhưng sau một đêm, nước lũ đã xóa tan tất cả. Bây giờ trắng tay!”, anh Nguyễn Hữu Hào buồn bã tâm sự.

Nhà của một hộ dân bị bùn, cỏ cây vùi lấp (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, như Dân trí thông tin, khoảng 20h ngày 1/11, hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, do ông Trần Quang Tính (51 tuổi, ngụ TPHCM) làm giám đốc, bất ngờ bị vỡ.

Nước từ hồ (diện tích khoảng 1.400m2) cộng với lưu lượng lớn trên các kênh liên hồ ở Suối Măng - Cây Cà và suối Tân Lai đổ xuống khu dân cư Cây Cà, xã Tuy Phong, làm bé gái 13 tuổi tử vong, nhiều người bị thương. Vụ vỡ hồ nước gây thiệt hại nặng về nhà cửa, cây trồng, vật nuôi.

Ông Nguyễn Thái Hòa bên vườn táo của gia đình bị bùn vùi lấp (Ảnh: Minh Hậu).

Ngày 2/11, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND xã Tuy Phong chỉ đạo Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú khẩn trương gia cố, hạ mực nước hồ về mức an toàn, áp dụng giải pháp phòng ngừa tái diễn và hỗ trợ ngay các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đồng thời, địa phương cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và vật tư để ứng cứu, khắc phục nhanh tại các điểm bị ảnh hưởng; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.