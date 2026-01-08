Ngọc Hiệp "Cô gái xấu xí": Tuổi 62 tập yoga bay, đi phượt một mình

NSƯT Ngọc Hiệp từng là mỹ nhân thập niên 1990 cùng thế hệ với Diễm Hương, Việt Trinh, Lý Thu Thảo, sau đó nổi tiếng với vai diễn trong phim truyền hình Cô gái xấu xí. Những năm qua, chị khá kín tiếng về đời tư.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, NSƯT Ngọc Hiệp trải lòng về cuộc sống bình dị ở tuổi 62, hành trình làm nghề "khó tính, chọn lọc", cách kiên định với con đường riêng, tổ ấm viên mãn và vai diễn mới trong phim điện ảnh Ai thương ai mến.

NSƯT Ngọc Hiệp chia sẻ cuộc sống tuổi 62, đam mê phượt (Video: Cao Bách - Công Triệu - Cẩm Tiên).

"Tôi sống đơn giản, không có nhu cầu xài hàng hiệu"

Một ngày bình thường của NSƯT Ngọc Hiệp trôi qua thế nào?

- Những ngày không đi đóng phim, tôi thường thức dậy muộn hơn một chút. Cuộc sống của tôi khá nhẹ nhàng, quanh quẩn với các công việc trong gia đình, chủ yếu là chăm sóc thú cưng vì con gái đã lớn rồi (cười).

Tôi duy trì thói quen tập luyện 3 tiếng mỗi ngày, với các môn như yoga bay, yoga sàn, múa cổ trang để giữ sự dẻo dai, linh hoạt cho cơ thể. Khi sắp xếp được thời gian, tôi đi phượt, leo núi. Bạn bè cùng tuổi ít ai còn đủ sức khỏe để đi đây đi đó như tôi.

Ngọc Hiệp dẻo dai nhờ tập yoga bay ở tuổi 62 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ diễn viên có sở thích tự lái xe máy khám phá nhiều vùng đất trên cả nước (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chị ít khi chia sẻ về đời tư nên khán giả rất tò mò về phiên bản nghệ sĩ Ngọc Hiệp làm "người phụ nữ của gia đình"?

- Có lẽ không nên bận tâm quá vì tôi cũng giống như bao người phụ nữ khác thôi (cười). Trước đây, có giai đoạn tôi làm nhà sản xuất suốt 14 năm, từng nhận cùng lúc 4-5 dự án, di chuyển liên tục giữa TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội, gần như không có nhiều thời gian dành cho tổ ấm.

Khi tôi bận rộn, vợ chồng phân chia công việc rất rõ ràng, ai đưa đón con, ai lo bữa ăn trong gia đình. Tôi luôn biết ơn vì chồng con đã thấu hiểu và ủng hộ những lựa chọn của mình.

Chị luôn xuất hiện với vẻ tươi vui, nhiều năng lượng. Chị truyền sự tích cực và nhận lại sự tích cực như thế nào từ tổ ấm của mình?

- Có lẽ năng lượng của tôi nhiều hơn mọi người trong gia đình (cười). Con gái thường nói: "Mẹ ơi, giảm năng lượng lại". Nhưng tôi cho rằng sức khỏe là điều tiên quyết, nên luôn trau dồi để tinh thần minh mẫn, sức khỏe dẻo dai.

Mọi người hiểu cá tính của tôi, biết rằng tôi thích mạo hiểm, thích đi phượt nên cũng không quá lo lắng nếu như tôi "rong chơi" đâu đó dài ngày.

Diễn viên Ngọc Hiệp thời đôi mươi (Ảnh: Đoàn Minh Tuấn).

Sống thong dong, tự tại như vậy, hẳn chị không quá bận tâm chuyện “cơm áo gạo tiền” vì có ông xã gánh vác kinh tế?

- Tôi đóng phim, tích góp thu nhập từ thời sinh viên. Khi lập gia đình, tôi cũng từng mưu sinh, từng sản xuất nhiều dự án phim để kiếm tiền. Giờ con gái đã trưởng thành, thậm chí còn tự nguyện nói: “Con nuôi mẹ” (cười).

Tôi quan niệm tiền bạc không phải là điều quá quan trọng. Làm nghệ thuật với tôi trước hết là vì đam mê. Cát-xê chỉ cần phù hợp với công sức bỏ ra, tôi không đòi hỏi nhiều. Nhu cầu sống của tôi cũng rất đơn giản, không cần hàng hiệu, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa cơm, còn lại là ăn vặt (cười).

Ngọc Hiệp hiếm hoi xuất hiện cùng ông xã trong một chương trình truyền hình năm 2014 (Ảnh: Chụp màn hình).

Chị từng chia sẻ về giai đoạn gặp vấn đề sức khỏe, suy nhược cơ thể. Hiện tại thể trạng chị ra sao?

- Có giai đoạn tôi sụt cân, chỉ còn 39kg. Tôi cũng từng vật lộn với bệnh hen suyễn, uống thuốc từ nhỏ. Nhiều năm liền, tôi ao ước được thở một cách bình thường, được ngủ một giấc thật ngon như mọi người.

Sau này tôi cố gắng cải thiện triệu chứng bệnh hen suyễn bằng bấm huyệt, điều hòa hơi thở nhờ tập yoga, thiền.

Dù từng có những vấn đề về thể lực, tôi không bao giờ muốn mình là gánh nặng với gia đình. Muốn gia đình hạnh phúc thì mình phải tự chăm lo cho bản thân khỏe mạnh, phải truyền được sự lạc quan cho gia đình.

Nghệ sĩ Ngọc Hiệp trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Bích Phương).

"Các bạn đóng phim mì ăn liền nhưng tôi chọn con đường riêng"

Gần đây, NSƯT Ngọc Hiệp gây chú ý khi xuất hiện trong phim điện ảnh "Ai thương ai mến". Nhân vật lần này có gì mới mẻ so với những vai diễn trước đó?

- Ngay lần đầu đọc kịch bản, tôi đã thấy hứng thú. Nhân vật Tư Biếc rất khác những vai tôi từng đảm nhận. Đó là một bà hội đồng giàu có ở miền Nam xưa. Nhiều người thường hình dung bà hội đồng là nhân vật ghê gớm, nhưng phim không xây dựng rạch ròi tốt - xấu, chính - tà. Mỗi nhân vật đều có góc khuất riêng.

Tôi tìm tòi, chắt lọc để tạo nên một Tư Biếc mang màu sắc của riêng mình, từ phong thái nói chuyện, thói quen ăn trầu đến cung cách ứng xử của người xưa. Tôi không muốn nhân vật đi theo lối mòn mà khán giả đã quen thuộc.

Nghệ sĩ Ngọc Hiệp đảm nhận vai bà Tư Biếc trong "Ai thương ai mến" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Thu Trang được xem là gương mặt mới ở vai trò đạo diễn. Điều gì khiến chị tin tưởng và đồng hành cùng cô ấy?

-Nguyên tắc đầu tiên để tôi nhận lời một dự án luôn là kịch bản, sau đó mới đến đạo diễn. Tôi không phân biệt “đạo diễn mới” hay “đạo diễn cũ”, mà quan trọng là tác phẩm.

Thu Trang xuất thân là diễn viên nên có lợi thế ở cách truyền đạt khi em ấy làm đạo diễn. Ngoài ra, tôi rất thích việc Thu Trang không áp đặt diễn xuất, chỉ khơi gợi cảm xúc, tạo điều kiện để diễn viên phát huy sự sáng tạo và diễn tự nhiên.

Ngọc Hiệp ngày ấy - bây giờ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhân vật Huyền Diệu trong "Cô gái xấu xí" vẫn được xem là vai diễn “đóng đinh” duy nhất với tên tuổi Ngọc Hiệp. Chị nhìn nhận điều này ra sao?

- Tôi không chạnh lòng bởi vì cuộc đời diễn viên không phải lúc nào cũng gặp được cơ hội như vậy. Nhiều người chỉ mơ ước có một vai tỏa sáng thôi. Tôi xem dấu ấn Huyền Diệu là điều quý giá, thành công trong sự nghiệp.

Trên thực tế, sau khi tham gia Cô gái xấu xí kéo dài 176 tập, tôi nhiều năm liền không dám đóng phim truyền hình vì sợ rằng khán giả thấy gương mặt mình nhàm chán (cười).

Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ngọc Hiệp đóng rất ít phim. Sự kén chọn này xuất phát từ điều gì?

- Tôi có tiêu chuẩn khắt khe trong việc chọn kịch bản. Tôi không nhận vai theo kiểu chỉ là nhân vật "minh họa" trong một bộ phim mà muốn có nhân vật của riêng mình, muốn khán giả thưởng thức được sự sáng tạo của mình.

Cũng có một vài bộ phim, tôi vì cả nể nên nhận lời, sau đó lại hối hận vì kịch bản không hay (cười).

Một số khán giả tiếc cho chị, nói rằng nếu chị "siêng" xuất hiện hơn thì sẽ nổi tiếng hơn. Chị nghĩ sao?

- Ai cũng có thời. Mình có thể nổi tiếng ở thời điểm này, sau đó tạm ngừng và hoạt động lại ở thời điểm khác. Thời cơ, sự may mắn đều diễn ra tự nhiên, tôi không chủ động đi tìm. Tôi cũng không quá coi trọng danh tiếng hay hào quang, nên khá thoải mái với con đường mình chọn.

Ngọc Hiệp (bìa phải) hội ngộ nhiều bạn học như Diễm Hương, Mộng Vân, Vân Anh... trong buổi họp lớp hồi tháng 11/2025 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Việc kiên định với con đường riêng khiến chị bị nhận xét là “lép vế” so với bạn bè cùng thời?

- Thời sinh viên, tôi đã chọn con đường riêng. Khi các bạn đóng phim mì ăn liền, tôi đã đi theo chuỗi phim nghệ thuật, phim nước ngoài. Con đường này có thể 1-2 năm mới có một phim, nhưng giúp tôi thỏa mãn tình yêu nghề.

Tôi không bận tâm với những lời so sánh và hài lòng với cuộc sống của mình.

Chị giữ liên lạc với những người bạn cùng thời như Diễm Hương, Mộng Vân, Lý Hùng thế nào?

- Chúng tôi vẫn thi thoảng họp mặt ôn lại kỷ niệm cùng nhau. Khi tôi ra mắt phim dịp Tết Dương lịch, tôi mời Mộng Vân đến xem nhưng bạn không xuất hiện ở thảm đỏ mà lặng lẽ ủng hộ tại hậu trường.

Ngọc Hiệp có khuyên nhủ những người bạn cũ trở lại màn ảnh?

- Các bạn cùng khóa với tôi tại Đại học Điện ảnh TPHCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM - PV) như Mộng Vân, Diễm Hương, Thiệu Ánh Dương... đều rẽ những hướng đi khác nhau.

Tôi không khuyên các bạn quay lại màn ảnh, vì các bạn đã chọn con đường khác, lửa nghề cũng không còn. Lớp tôi ngày đó gần như chỉ còn tôi và Lý Hùng vẫn tham gia diễn xuất. Thi thoảng gặp gỡ, các bạn hỏi "giờ nếu trở lại, mình đóng vai gì được", tôi cũng bật cười, không biết trả lời sao (cười).

Cảm ơn chị vì những chia sẻ!