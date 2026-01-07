Lâm Đồng đề xuất quy hoạch đường kết nối Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết

Thông tin trên được ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị tổng kết ngành tài chính, ngân sách, đầu tư năm 2025, diễn ra hôm 6/1.

Để giúp Lâm Đồng tăng trưởng “2 con số” trong năm nay, lãnh đạo tỉnh đề xuất Chính phủ, Bộ Tài chính tạo điều kiện, đưa vào quy hoạch tuyến đường Đông Tây, kết nối 3 khu vực lõi của tỉnh, gồm: Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết.

Một góc trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo ông Hồ Văn Mười, đây là dự án có tính quyết định, giúp giao thương hàng hóa nông nghiệp, hải sản và vận chuyển, khai thác khoáng sản. Tuyến đường sẽ trở thành động lực để Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng GRDP.

Thời gian qua, Lâm Đồng thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm như đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, và đẩy nhanh việc cấp chủ trương cho các dự án.

Tuy nhiên, năm 2025, tăng trưởng GRDP của tỉnh Lâm Đồng là 6,42%, chưa đạt kỳ vọng của Chính phủ.

Một đoạn quốc lộ 28B kết nối Phan Thiết - Đức Trọng, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Sau khi được hợp nhất với Đắk Nông và Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng có nhiều cơ hội để phát triển như khai thác khoáng sản, công nghiệp, năng lượng xanh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch nghỉ dưỡng.

Lâm Đồng cũng trở thành tỉnh rộng nhất nước với tổng diện tích hơn 24.000km2, dân số gần 3,9 triệu người. Diện tích rộng, địa hình đa dạng nên vấn đề hạ tầng giao thông kết nối luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, tập trung đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm.

Trong đó, tỉnh sẽ đẩy nhanh các công trình phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương; cao tốc Nha Trang - Liên Khương; cao tốc Gia Nghĩa - Phan Thiết; cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; cải tạo, nâng cấp quốc lộ 27, 28, 55, tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm cùng nhiều dự án khác.