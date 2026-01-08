Mỹ tiết lộ kế hoạch 3 giai đoạn ở Venezuela sau chiến dịch quân sự

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 7/1 cho biết sẽ còn “nhiều thỏa thuận sắp được ký kết” với chính phủ lâm thời Venezuela và chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch 3 giai đoạn cho Venezuela gồm: ổn định, phục hồi và chuyển tiếp.

Ông Rubio tuyên bố kế hoạch bắt đầu bằng giai đoạn ổn định vì Mỹ “không muốn tình hình rơi vào hỗn loạn”. Ông nhắc lại rằng chính quyền Mỹ tin họ có đòn bẩy đáng kể đối với chính phủ lâm thời Venezuela do Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez lãnh đạo.

Ông mô tả thỏa thuận dầu mỏ là một phần của giai đoạn ổn định, lưu ý rằng chính quyền Mỹ kỳ vọng sớm có thể bán hàng triệu thùng dầu của Venezuela và tạo ra nguồn thu, do Mỹ kiểm soát, sẽ được “phân bổ theo hướng mang lại lợi ích cho người dân Venezuela”.

“Chúng tôi đã thấy tiến triển với thỏa thuận mới vừa được công bố, và sẽ còn nhiều thỏa thuận nữa”, ông Rubio nói, nhưng không nêu chi tiết về các thỏa thuận bổ sung.

Giai đoạn “phục hồi”, theo ông Rubio, là “đảm bảo các công ty Mỹ, phương Tây và các công ty khác có thể tiếp cận thị trường Venezuela theo cách công bằng”.

“Đồng thời,” họ muốn “bắt đầu tạo ra tiến trình hòa giải trên phạm vi quốc gia trong nội bộ Venezuela, để các lực lượng đối lập có thể được ân xá và trả tự do khỏi nhà tù hoặc được đưa về nước, và bắt đầu tái thiết xã hội dân sự”, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Giai đoạn thứ ba sẽ là “giai đoạn chuyển tiếp”. “Cuối cùng, việc chuyển hóa đất nước sẽ do chính người dân Venezuela quyết định”, ông Rubio nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ “sắp thực hiện một thỏa thuận” để lấy hàng chục triệu thùng dầu của Venezuela và “bán ra thị trường theo giá thị trường”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng xác nhận việc Mỹ bắt giữ hai tàu chở dầu hôm 7/1, đồng thời cho biết chính quyền lâm thời Venezuela muốn lượng dầu lấy từ một trong các tàu “được đưa vào thỏa thuận này”.

“Họ hiểu rằng cách duy nhất để họ có thể vận chuyển dầu, tạo doanh thu và tránh sụp đổ kinh tế là hợp tác và làm việc với Mỹ”, ông Rubio nói với phóng viên trên Đồi Capitol.

Ông Rubio mô tả thỏa thuận này là kết quả của “lệnh phong tỏa” dầu mỏ của Mỹ.

“Chúng tôi sẽ lấy từ 30 đến 50 triệu thùng dầu. Chúng tôi sẽ bán ra thị trường theo giá thị trường, không phải với mức chiết khấu như Venezuela trước đây. Số tiền đó sau đó sẽ được xử lý theo cách mà chúng tôi kiểm soát việc phân bổ, sao cho mang lại lợi ích cho người dân Venezuela”, ông Rubio tuyên bố.

Trong cuộc phỏng vấn với đài NBC hôm 5/1, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ không ở trong tình trạng chiến tranh với Venezuela. Ông cho biết Venezuela sẽ không tổ chức bầu cử mới trong 30 ngày tới. Điều này cho thấy khả năng Mỹ sẽ can dự lâu dài hơn tại Venezuela.

“Việc này sẽ cần một khoảng thời gian. Chúng ta phải hồi phục đất nước này trước”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh kế hoạch ở Venezuela.

Tổng thống Trump thông báo Venezuela sẽ chuyển giao cho Mỹ 30-50 triệu thùng dầu sau cuộc đột kích vào cuối tuần trước.

“Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường, và số tiền thu được sẽ do tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ, kiểm soát để đảm bảo nó được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ”, ông Trump cho biết thêm.

Reuters dẫn 5 nguồn tin từ chính phủ, ngành công nghiệp và vận tải biển hôm 6/1 cho biết các quan chức chính phủ tại Caracas và Washington đang thảo luận về việc xuất khẩu dầu thô của Venezuela sang các nhà máy lọc dầu tại Mỹ.

Theo Reuters, thỏa thuận này có thể chuyển hướng nguồn cung ra khỏi Trung Quốc, đồng thời giúp công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA tránh phải cắt giảm sản lượng sâu hơn.

Venezuela hiện có hàng triệu thùng dầu đã được bơm lên tàu chở dầu và lưu trữ trong các bồn chứa, nhưng không thể xuất khẩu do lệnh phong tỏa xuất khẩu của Tổng thống Trump từ giữa tháng 12 năm ngoái.