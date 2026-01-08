Phản ứng cứng rắn của Nga khi Mỹ bắt giữ tàu chở dầu

Một tàu chở dầu thô có tên Bella 1 và sau đó đổi tên thành Marinera đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ hôm 7/1. Hình ảnh này cho thấy tàu chở dầu được chụp từ tàu tuần tra Munro của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ (Ảnh: Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ).

Bộ Giao thông Vận tải Nga ngày 7/1 cho biết tàu chở dầu Marinera đã bị lực lượng quân sự Mỹ bắt giữ “trên vùng biển quốc tế, bên ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào”. Sau khi bị bắt giữ, “liên lạc với tàu đã bị mất”.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Nga, ngày 24/12/2025, “tàu Marinera đã được cấp giấy phép tạm thời treo cờ Nga, phù hợp với luật pháp Nga và luật pháp quốc tế”.

Bộ Giao thông Vận tải Nga nhấn mạnh vụ bắt giữ tàu Marinera đã vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, vốn bảo đảm quyền tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế.

"Theo các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, quyền tự do hàng hải được áp dụng trên vùng biển quốc tế, và không quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực chống lại các tàu thuyền được đăng ký hợp lệ theo luật định của các quốc gia khác", Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đang “theo dõi chặt chẽ” tình hình xung quanh tàu chở dầu này.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, nhiều khả năng có công dân Nga trong thủy thủ đoàn trên tàu và Nga đã kêu gọi Mỹ bảo đảm “đối xử nhân đạo, tôn trọng nhân phẩm” đối với các thủy thủ bị bắt, cũng như “cho phép họ sớm được trở về nhà”.

Quân đội Mỹ hôm 7/1 thông báo bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga trên Bắc Đại Tây Dương, sau khi truy đuổi tàu này suốt hành trình từ vùng biển Caribe.

Tàu Marinera, trước đây mang tên Bella 1, đã bị chặn lại với cáo buộc “vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ” tại vùng biển quốc tế, ở khu vực phía tây bắc Scotland.

Theo Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM), chiến dịch bắt giữ do Bộ Tư pháp Mỹ và Bộ An ninh Nội địa Mỹ, phối hợp cùng quân đội, thực hiện.

“Tàu đã bị bắt giữ trên Bắc Đại Tây Dương theo lệnh do tòa án liên bang Mỹ ban hành, sau khi bị tàu tuần duyên USCGC Munro theo dõi”, EUCOM cho biết thêm.

EUCOM nhấn mạnh vụ bắt giữ tàu chở dầu Marinera nhằm tuân thủ “tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nhắm mục tiêu vào các tàu bị trừng phạt do đe dọa an ninh và ổn định của Tây Bán Cầu”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận việc bắt giữ tàu có liên quan đến “hoạt động phong tỏa đối với nguồn dầu mỏ bị trừng phạt và buôn lậu của Venezuela”.

Tàu chở dầu này lần đầu tiên lọt vào tầm ngắm của Mỹ vào cuối năm ngoái, sau khi bị cho là tìm cách tiếp cận Venezuela.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã cố gắng bắt giữ tàu, nhưng thủy thủ đoàn từ chối cho lực lượng Mỹ lên tàu và quay đầu tiến ra Đại Tây Dương. Trong quá trình bị truy đuổi, tàu đã đổi tên và chuyển sang treo cờ Nga.

Ngay sau khi bắt giữ tàu Marinera, Bộ Tư lệnh phương Nam Mỹ (SOUTHCOM) thông báo họ đã thu giữ thêm một tàu khác ở vùng biển Caribe, mô tả đây là “một tàu chở dầu thuộc “đội tàu bóng đêm” bị trừng phạt và không mang quốc tịch”.

SOUTHCOM tuyên bố: “Con tàu bị chặn, M/T Sophia, đang hoạt động trên vùng biển quốc tế và tiến hành các hoạt động phi pháp ở biển Caribbean. Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang hộ tống M/T Sophia về Mỹ để xử lý”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 7/1 cho biết Tổng thống Trump “không e ngại” việc tiếp tục bắt giữ các tàu chở dầu bị trừng phạt, bất chấp lo ngại rằng động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng với Nga và Trung Quốc.

“Ông ấy sẽ thực thi chính sách tốt nhất cho nước Mỹ. Điều đó có nghĩa là thực thi lệnh cấm vận đối với tất cả các tàu thuộc "đội tàu bóng đêm" đang vận chuyển dầu trái phép", bà Leavitt nhấn mạnh.