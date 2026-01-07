Đồng Nai và TPHCM tìm cách liên thông tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

Ngày 7/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng và Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM về dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, tuyến metro trên có tổng chiều dài 41,4km, điểm đầu kết nối với Metro số 1 đoạn Bến Thành - Suối Tiên (TPHCM), điểm cuối tại sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Toàn cảnh buổi làm việc chiều 7/1 (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự án được chia làm 3 đoạn, gồm: Đoạn 1 từ ga S0 đến ga tại Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai (SC), dài 6,1km; đoạn 2 từ ga SC đến ga SA thuộc tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, dài 28,2km; đoạn 3 từ ga SA vào ga trong sân bay Long Thành dài 7,1km.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, để kết nối dự án với tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, nhà đầu tư phải xây thêm đoạn tuyến dài khoảng 1,8km từ ga Bến xe Suối Tiên đến ga S0.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM thông tin thêm, từ ga S0, TPHCM cũng sẽ triển khai đầu tư xây dựng tuyến metro kết nối đến khu vực thành phố mới Bình Dương.

Tại buổi làm việc, các cơ quan chức năng của Đồng Nai, TPHCM và nhà đầu tư đề xuất dự án đã đưa ra các phương án đầu tư nhằm đảm bảo tính liên thông giữa các tuyến metro nói trên.

Kết luận buổi làm việc, ông Hồ Văn Hà cho biết, đây là buổi làm việc ban đầu, chuẩn bị cho cuộc họp giữa lãnh đạo 2 địa phương để thống nhất phương án triển khai đầu tư các dự án.

Do đó, ông Hà yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng và Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM hoàn thiện phương án, đặc biệt là công nghệ để kết nối các tuyến metro đầu tư mới với tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên hiện đã đưa vào khai thác.

Trong đó, Đồng Nai ưu tiên phương án liên thông, không trung chuyển giữa các tuyến metro nhằm tiết kiệm chi phí, tạo sự thuận tiện cho hành khách. Phương án có trung chuyển giữa các tuyến cũng được tính đến để dự phòng.