Vỡ hồ nước ở Lâm Đồng là "nhân tai, không phải thiên tai"

Chiều 2/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười có buổi làm việc với UBND xã Tuy Phong, các sở, ban, ngành về công tác khắc phục thiệt hại do vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, hồ bị vỡ có diện tích mặt nước hơn 20ha, sâu 5-6m, dung tích khoảng 900.000m3. Khu vực trang trại có khoảng 5 hồ chứa, trong đó hồ bị vỡ là lớn nhất.

Nhiều nhà dân tại xã Tuy Phong bị thiệt hại sau vụ vỡ hồ nước ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự án của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú được cấp phép từ năm 2017, thi công năm 2018, với nhiều hạng mục phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất phân bón... nhưng không có hạng mục hồ chứa nước trong hồ sơ.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra toàn diện công trình hồ chứa trên núi ở xã Tuy Phong, làm rõ nguyên nhân hồ bị vỡ.

"Đây là nhân tai, không phải thiên tai", ông Hồ Văn Mười nói và đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cơ quan khí tượng dự báo, những ngày tới tiếp tục có mưa, trong khi các hồ còn lại trên khu vực này vẫn tích nước, nguy cơ còn rất lớn. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh đồng ý với đề xuất phải giảm bớt lượng nước trữ tại các hồ khác để ngăn sự cố lặp lại.

Theo báo cáo của UBND xã Tuy Phong, sự cố vỡ hồ nước ảnh hưởng đến 17 hộ dân, với tổng diện tích khoảng 4,4ha hoa màu bị hư hại; trong đó có 9 hộ chịu thiệt hại nặng, ước tính ban đầu 500-600 triệu đồng.

UBND xã Tuy Phong đã tham mưu Đảng ủy thăm hỏi, hỗ trợ 17 hộ gia đình bị thiệt hại; đồng thời làm việc với Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú để hỗ trợ ban đầu 40 triệu đồng cho 20 hộ; huy động phương tiện cơ giới khắc phục đường sá bị xói lở. Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ mang tính tạm thời, không giải quyết tận gốc vấn đề an toàn của hồ chứa nước trên núi Tân Lai.

Trước đó, như Dân trí thông tin, khoảng 20h ngày 1/11, hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, do ông Trần Quang Tính (51 tuổi, ngụ TPHCM) làm giám đốc, bất ngờ bị vỡ.

Nước từ hồ (diện tích khoảng 1.400m2) cộng với lưu lượng lớn trên các kênh liên hồ ở Suối Măng - Cây Cà và suối Tân Lai đổ xuống khu dân cư Cây Cà, xã Tuy Phong, làm bé gái 13 tuổi tử vong, nhiều người bị thương. Vụ vỡ hồ nước gây thiệt hại nặng về nhà cửa, cây trồng, vật nuôi.

Ông Nguyễn Thái Hòa (SN 1978) kể, khi nghe tin vỡ hồ chứa nước, ông đến nhà người anh để kiểm tra thì thấy căn nhà đã lọt thỏm trong vùng lũ dữ. Anh của ông Hòa bị nước cuốn trôi về hạ nguồn khoảng 2km, may mắn được cứu sống (Ảnh: Minh Hậu).

Theo báo cáo của Công an xã Tuy Phong, sau vụ vỡ hồ nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, nhiều người dân bức xúc, yêu cầu các ngành, các cấp phải xử lý trách nhiệm của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, có phương án xử lý không để xảy ra vỡ hồ gây nguy hiểm cho nhân dân.

Công an xã Tuy Phong sẽ tham mưu cho địa phương để giải quyết kịp thời, không phát sinh "điểm nóng", đồng thời huy động lực lượng tiếp tục dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, kiểm tra an toàn các công trình, khuyến cáo người dân tránh khu vực chân dốc, khe suối, và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.