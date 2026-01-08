Người cha nghèo bất lực nhìn con giành giật sự sống từng ngày (Video: Thùy Hương).

Bé gái 14 tuổi đối mặt 2 “bản án sinh tử”

Giữa những ngày đông giá lạnh, trong phòng bệnh của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bé gái Hàn Thị Phương Linh (SN 2012, trú tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) đang từng ngày chiến đấu để giành giật sự sống.

Ở lứa tuổi đáng lẽ đang cùng các bạn cắp sách đến trường, Linh lại phải đối mặt cùng lúc 2 căn bệnh hiểm nghèo: ung thư máu (bạch cầu cấp dòng lympho - ALL) và khối u buồng trứng kích thước lớn.

Hai “bản án” nghiệt ngã ấy không chỉ cướp đi tuổi thơ của Phương Linh, mà còn đẩy cả gia đình thuần nông vào cảnh cùng quẫn, bế tắc.

Cháu Phương Linh đang điều trị tại khoa Xạ trị - Xạ phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Ảnh: Tùng Dương).

Tháng 3/2025, khi đang học lớp 7 Trường THCS Vạn Hòa, Linh xuất hiện những cơn đau bụng bất thường kéo dài. Lo lắng, gia đình vội đưa con đi khám ở bệnh viện tỉnh. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện Linh có một khối u buồng trứng kích thước 13cm.

Trong quá trình điều trị u buồng trứng, chỉ số bạch cầu của Phương Linh tăng cao bất thường. Nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh lý về máu nên bác sĩ chuyển tuyến lên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Tại đây, Linh được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho.

Từ đó, cuộc sống của cô bé gần như gắn liền với bệnh viện. Những ngày dài trên giường bệnh với những đợt truyền hóa chất khiến tóc Linh rụng nhiều, cơ thể luôn trong tình trạng rất yếu mệt. Năm học 2025-2026, Linh lên lớp 8, học được 1 ngày thì phải xin bảo lưu kết quả vì không đủ sức khỏe.

Suốt gần 9 tháng chạy chữa, Linh không đáp ứng phác đồ điều trị ban đầu nên được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để xạ trị não - tủy. Đây được xem là giai đoạn điều trị mang tính quyết định, là tia hy vọng mong manh để níu giữ sự sống cho cô bé.

Người cha nghèo tha thiết mong cộng đồng chung tay giúp con gái có thêm cơ hội được sống và trở lại trường học (Ảnh: Tùng Dương).

Cha nghèo cầu xin cộng đồng dang tay cứu con

Anh Hàn Văn Liệu (SN 1983, bố của Phương Linh) cho biết, khối u lớn bao trùm quanh buồng trứng nhưng chưa thể phẫu thuật do bệnh lý về máu của Linh diễn biến quá nặng. Chỉ cần can thiệp khi máu chưa ổn định, cháu Linh có thể không qua khỏi.

Ưu tiên hàng đầu hiện nay là kiểm soát ung thư máu. Chỉ khi phác đồ điều trị đạt kết quả, Linh mới có cơ hội phẫu thuật khối u buồng trứng.

Trong suốt quá trình điều trị, Linh liên tục phải truyền máu, hồng cầu, tiểu cầu, hóa chất, thậm chí từng phải lọc máu để duy trì sự sống.

“Có thời điểm, bác sĩ cho biết cháu rất yếu, gần như không còn cơ hội sống... Gia đình tôi đã xin cho con được ở lại điều trị, còn nước còn tát…”, anh Liệu nghẹn ngào kể.

Trong ngôi nhà cấp 4 của gia đình Phương Linh nơi quê nhà không có đồ đạc gì giá trị (Ảnh: Tùng Dương).

Gia đình anh Liệu có 5 nhân khẩu, thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương. Anh Liệu là trụ cột chính, làm thợ hàn, nhưng nay phải gác lại công việc để chăm con tại bệnh viện.

Ở quê nhà, vợ anh Liệu vừa lo bữa ăn hàng ngày, vừa chạy vạy khắp nơi vay tiền gửi ra Hà Nội chữa bệnh cho con. Nguồn thu duy nhất của gia đình hiện chỉ trông vào đồng lương phụ việc ít ỏi của chị ở công ty may mặc.

Trước đây, vợ chồng anh Hàn chăm chỉ làm thuê và trồng lúa nhưng cũng chỉ đủ ăn, không có bất kỳ khoản tích lũy nào. Căn nhà cấp 4 ở thôn Đồng Lương là tài sản duy nhất, gia đình cũng đã nghĩ đến phương án bán đi để cứu con.

“Gia đình tôi từng nghĩ đến việc bán nhà, nhưng ngôi nhà không được giá, bán cũng không đủ tiền chữa bệnh cho con. Vợ chồng tôi không còn khả năng tiếp tục theo đuổi điều trị cho con, mong mọi người dang tay cứu cháu!", anh Liệu chắp tay cầu xin.

Đại diện xã Nông Cống và thôn Đồng Lương đến thăm hỏi và tặng quà gia đình cháu Linh (Ảnh: Tùng Dương).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Vĩnh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống cho biết, gia đình anh Hàn Văn Liệu thuộc diện rất khó khăn, 3 con đều đang trong độ tuổi đi học.

“Cháu Linh mắc ung thư máu, phải điều trị lâu dài với chi phí vô cùng tốn kém, vượt quá khả năng của gia đình. Thông qua báo Dân trí, địa phương tha thiết mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, để cháu Linh có cơ hội điều trị, giành lại sự sống”, ông Thanh bày tỏ.