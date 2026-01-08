Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: UPI).

Mỹ sẽ tiếp quản toàn bộ dầu mỏ “mắc kẹt” ở Venezuela

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 7/1 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch cho 3 giai đoạn đối với Venezuela gồm: ổn định, phục hồi và chuyển tiếp, trong đó, Mỹ sắp triển khai một thỏa thuận nhằm tiếp quản “toàn bộ lượng dầu đang bị mắc kẹt ở Venezuela”.

Phát biểu sau buổi họp báo kín với toàn thể thượng nghị sĩ, ông Rubio cho hay Mỹ bắt đầu kế hoạch bằng giai đoạn ổn định vì “chúng tôi không muốn tình hình rơi vào hỗn loạn”. Ông nhấn mạnh, chính quyền Tổng thống Trump tin rằng Mỹ đang nắm trong tay đòn bẩy đáng kể đối với chính phủ lâm thời Venezuela do bà Delcy Rodriguez lãnh đạo.

Ông mô tả thỏa thuận dầu mỏ là một phần của giai đoạn ổn định và sẽ còn “nhiều thỏa thuận nữa sẽ được Mỹ triển khai” với chính phủ lâm thời Venezuela.

“Chúng tôi đã thấy những tiến triển với thỏa thuận mới vừa được công bố, và sẽ còn nhiều thỏa thuận khác tiếp theo”, ông nói, nhưng không cung cấp chi tiết về các thỏa thuận bổ sung.

Ông lưu ý, Washington kỳ vọng sớm có thể bán hàng triệu thùng dầu của Venezuela.

“Chúng tôi sẽ tiếp quản từ 30 đến 50 triệu thùng dầu. Chúng tôi sẽ bán số dầu đó trên thị trường, theo giá thị trường, chứ không phải với mức chiết khấu mà Venezuela từng phải chấp nhận. Số tiền thu được sau đó sẽ được xử lý theo cách mà chúng tôi kiểm soát việc phân bổ, sao cho mang lại lợi ích cho người dân Venezuela”, ông nói.

Theo ông Rubio, giai đoạn “phục hồi” là “đảm bảo rằng các công ty Mỹ, phương Tây và các công ty khác có thể tiếp cận thị trường Venezuela theo một cách công bằng”.

Giai đoạn thứ ba sẽ là “giai đoạn chuyển tiếp. “Cuối cùng, việc chuyển hóa đất nước sẽ do chính người dân Venezuela quyết định”, ông Rubio nhấn mạnh.

“Một số nội dung sẽ chồng chéo lên nhau. Chúng tôi sẽ có thêm thông tin cụ thể trong những ngày tới, nhưng chúng tôi cảm thấy rằng mình đang tiến về phía trước theo một hướng rất tích cực”, ông nói thêm.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social rằng Venezuela sẽ dùng số tiền thu được từ thỏa thuận mới với chính quyền của ông để mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất.

“Tôi vừa được thông báo rằng Venezuela sẽ chỉ mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất, bằng số tiền họ nhận được từ thỏa thuận dầu mỏ mới của chúng ta. Những giao dịch mua này sẽ bao gồm, trong số những thứ khác, các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, cũng như thuốc men, thiết bị y tế và trang thiết bị do Mỹ sản xuất nhằm cải thiện lưới điện và các cơ sở năng lượng của Venezuela", nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Ông bình luận thêm: “Nói cách khác, Venezuela đang cam kết làm ăn với Mỹ với tư cách là đối tác chính của họ, một lựa chọn khôn ngoan, và là điều rất tốt cho người dân Venezuela cũng như cho nước Mỹ".

Venezuela lên tiếng

Trong một diễn biến liên quan, công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA hôm qua cho hay, họ đang đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ về việc bán dầu.

Trong một tuyên bố ngắn, PDVSA cho biết các bên đang thảo luận những điều khoản tương tự như các thỏa thuận hiện có với các đối tác nước ngoài, chẳng hạn như Chevron, đối tác liên doanh chính của công ty, đang kiểm soát toàn bộ lượng dầu xuất khẩu sang Mỹ.

“Quá trình này dựa trên các giao dịch thuần túy thương mại theo những điều khoản hợp pháp, minh bạch và mang lại lợi ích cho cả hai bên”, PDVSA cho biết.

Thành viên hội đồng quản trị PDVSA Wills Rangel, đồng thời là một lãnh đạo công đoàn, nói Mỹ sẽ phải mua các lô dầu theo giá quốc tế nếu muốn có dầu của Venezuela.

“Nếu họ muốn mua, họ sẽ có được vào thời điểm thích hợp, được bán theo giá quốc tế. Không phải theo cách mà họ mong muốn, như thể số dầu đó thuộc về họ vì cho rằng chúng tôi nợ họ. Chúng tôi không nợ Mỹ bất cứ điều gì”, ông Rangel nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Venezuela cho phép tiếp cận lượng dầu thô trị giá lên tới 2 tỷ USD. Thỏa thuận dường như là dấu hiệu cho thấy các quan chức chính phủ Venezuela đang đáp ứng yêu cầu của tổng thống Mỹ Donald Trump rằng họ phải mở cửa ngành dầu khí cho các công ty Mỹ, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ Mỹ tiếp tục can thiệp quân sự.