Phát hiện vật thể nghi là bom gần hiện trường vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Ngày 13/11, lực lượng chức năng xã Tuy Phong, Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, xử lý vật thể nghi là bom sót lại từ thời chiến tranh được phát hiện ở bãi đá suối Tân Lai.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường phát hiện vật thể nghi bom (Ảnh: Văn Lâm).

Theo thông tin ban đầu, người dân đến khu vực bãi đá ở suối Tân Lai, bên dưới khu vực xảy ra sự cố vỡ hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú , bất ngờ phát hiện vật kim loại có hình thù giống quả bom bị rỉ sét. Tại hiện trường, vật thể nghi là bom có chiều dài 0,9m, đường kính 0,3m, trọng lượng khoảng 90kg.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, xác minh vụ việc và đưa ra phương án xử lý.

Trước đó, như Dân trí thông tin, khoảng 20h ngày 1/11, hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong) bị vỡ, nước từ trên cao cuồn cuộn đổ về san phẳng khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân.

Khu vực bãi đá ở suối Tân Lai, nơi cách hiện trường vụ vỡ hồ chứa nước khoảng gần 2km (Ảnh: Minh Hậu).

Sự cố vỡ hồ làm bé gái 13 tuổi tử vong, hàng trăm hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi; nhiều tuyến kênh mương, đường điện và công trình hạ tầng bị hư hỏng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, hồ bị vỡ có diện tích mặt nước hơn 20ha, dung tích khoảng 900.000m3. Khu vực trang trại có nhiều hồ chứa, trong đó hồ bị vỡ là lớn nhất.

UBND tỉnh Lâm Đồng xác định Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú đã đào tổng cộng 6 ao, trong đó có 3 ao tích trữ nước thả cá. Các ao này thuộc dự án nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC (vườn, ao, chuồng), không có trong chủ trương đầu tư mà UBND tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) cấp năm 2018, không có trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, không thuộc nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp.

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai.