Vỡ hồ nước ở Lâm Đồng, lũ cát cuồn cuộn đổ về san phẳng nhà vườn

Khoảng 20h ngày 1/11, hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, đóng tại xã Tuy Phong, Lâm Đồng bị vỡ, nước cuồn cuộn đổ xuống khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân phía dưới.

Bùn cát san phẳng khu sản xuất, nhà dân ở Lâm Đồng (Video: Minh Hậu)

Hồ chứa nước của Công ty Trang trại Việt Phong Phú nằm trên núi Tân Lai, có diện tích 1.400m2 với sức chứa hàng trăm nghìn mét khối. Theo người dân, từ chiều 1/11, trên địa bàn xã Tuy Phong xuất hiện mưa lớn kéo dài, nước từ trên cao đổ về suối Tân Lai phía dưới, nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Khoảng 20h cùng ngày, sau tiếng nổ lớn, nước cuồn cuộn tràn xuống khe núi, đổ về cuốn phăng nhà cửa, vật nuôi của người dân.

Khu vực đất sản xuất của người dân thôn 2, xã Tuy Phong bị cát san phẳng, vùi lấp. Chị Vương Thị Hằng, sống cách hiện trường vụ vỡ hồ chứa khoảng 9km, cho biết: “Nước đổ về nhanh, tràn qua mặt đường rồi xô vào nhà như thác lũ. Lúc đó, tôi chỉ kịp bế 2 con nhỏ rồi chạy đến nơi cao để tránh nạn”.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về vùng hạ du và rút trong khoảng 1 giờ, nhưng để lại hậu quả nặng nề. Nhiều công trình nhà cửa, đường giao thông bị nước đánh sập, phá vỡ.

Công trình mương thủy lợi qua địa bàn thôn 2, xã Tuy Phong bị dòng lũ tràn qua, gây hư hỏng.

Ông Nguyễn Thái Hòa (SN 1978) cho biết: “Khi nghe tin vỡ hồ chứa nước, tôi chạy lên nhà người anh để kiểm tra. Lúc đến nơi, căn nhà đã lọt thỏm trong vùng lũ dữ. Anh tôi bị nước cuốn trôi về hạ nguồn, cách nhà khoảng 2km. May mắn là anh ấy bám vào cành cây, được người dân cứu sống”.

Nước lũ đổ về làm gãy, đổ trụ điện ở thôn 2, xã Tuy Phong. “Đêm qua, cả gia đình vừa ăn cơm tối xong thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía núi sau nhà. Khi đó, vợ chồng tôi cùng 2 con vừa chạy lên gác thì nước cuồn cuộn đổ về, gây ngập cả một vùng rộng lớn. Lúc đó, may sao căn nhà đứng vững nên 4 người trong gia đình thoát nạn”, chị Trần Thị Mỹ Lệ chưa hết bàng hoàng, kể lại.

Căn nhà của gia đình anh Nguyễn Hữu Hào và chị Trần Thị Mỹ Lệ bị bùn cát, cây bụi từ vụ vỡ hồ chứa nước tràn vào, gây hư hỏng.

Anh Nguyễn Hữu Hào cho biết, bùn cát ngập dày 1-1,2m nên gia đình chưa thể dọn dẹp căn nhà để sinh hoạt. "Toàn bộ cây trồng, trang trại chăn nuôi dê của gia đình bị cát vùi lấp, thiệt hại hàng tỷ đồng", anh Hào buồn bã nói.

Nhà của một hộ dân trước nguy cơ đổ sập do nước lũ cuốn trôi nền đất bên dưới. Ông Toán (ở thôn 2, xã Tuy Phong) kể lại, tối qua ông đang canh vườn táo thì nghe tiếng nổ lớn từ phía trên núi.

"Thời điểm đó trời mưa không lớn. Tôi đoán vỡ hồ chứa trên núi nên hô hoán bà con ở khu rẫy chạy lên đường tránh nạn. Chỉ ít phút sau, nước lũ chảy từ trên núi về rất lớn, tràn vào các vườn táo, chòi canh của bà con", ông Toán nhớ lại.

Khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân bị bùn cát tràn xuống "san phẳng", gây thiệt hại nghiêm trọng. Ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong (Lâm Đồng), cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả vụ vỡ hồ chứa nước.

"Đoàn kiểm tra của UBND xã Tuy Phong và các sở, ban, ngành di chuyển lên khu vực Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú; tuy nhiên, đường lên hồ chứa bị sạt lở nên đoàn kiểm tra chưa tiếp cận được. UBND xã Tuy Phong chưa thể thống kê xong thiệt hại về tài sản của người dân", ông Phạm Thành Bắc cho hay.

Xã Tuy Phong được sáp nhập từ hai xã Phong Phú và Phan Dũng (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ). Vị trí xảy ra sự cố thuộc địa bàn xã Phong Phú cũ, cách Phan Thiết hơn 120km. Khu Trang trại Việt Phong Phú nằm phía trên khu dân cư và rẫy vườn của người dân địa phương.