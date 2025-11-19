Chủ đầu tư tháo cạn nước sau vụ vỡ hồ chứa trên núi ở Lâm Đồng

Ngày 19/11, chính quyền xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng kiểm tra các hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai.

Đoàn kiểm tra đã vào thực địa, kiểm tra hiện trường trang trại của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú. Hiện tại, chủ đầu tư đã tháo cạn ít nhất hai hồ chứa nước cuối cùng của dự án.

Sau khi các hồ chứa được tháo cạn, cơ quan chức năng tiếp tục giám sát việc phá bỏ đập ngăn, không để tái diễn việc tích nước khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Hiện trường vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai (Ảnh: Minh Hậu).

Theo báo cáo của UBND xã Tuy Phong, tính đến nay, 374 hộ dân, với hơn 125ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng, thiệt hại sau vụ vỡ hồ nước đêm 1/11. Địa phương tiếp tục thống kê cụ thể số liệu và khắc phục hậu quả. Hiện tại, các hộ dân bị ảnh hưởng trong vụ vỡ hồ chứa đã dọn dẹp xong nhà cửa, trường hợp bị ảnh hưởng nhẹ đã khôi phục sản xuất.

Trước đó, ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai.

Hồ chứa nước bị vỡ là công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, do ông Trần Quang Tính (51 tuổi, ngụ TPHCM) làm Giám đốc.