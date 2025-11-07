Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Doanh nghiệp tự ý chặn dòng trái quy định

Ngày 7/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 10, định hướng nội dung tuyên truyền tháng 11.

Tại hội nghị, trả lời câu hỏi phóng viên Dân trí về các vấn đề liên quan vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai ở xã Tuy Phong, ông Nguyễn Hà Lộc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, cho biết, hồ chứa nước trong khu dự án của công ty này không nằm trong giấy phép xây dựng, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cung cấp thông tin liên quan vụ vỡ hồ chứa nước (Ảnh: Minh Hậu).

Đối với thông tin có hay không việc chủ doanh nghiệp điện báo chính quyền địa phương, xin sơ tán dân vùng hạ du trước khi vỡ hồ, ông Nguyễn Hà Lộc cho biết đây là vấn đề thuộc xã Tuy Phong, Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa nhận được thông tin báo cáo này.

Về vấn đề chủ doanh nghiệp cho rằng hồ nước có dung tích dưới 500.000m3 không cần xin cấp phép, ông Nguyễn Hà Lộc khẳng định: “Không có khái niệm nào hồ dưới 500.000m3 là không phải xin cấp phép. Theo luật thủy lợi, hồ chứa phải phù hợp quy hoạch; các hồ sơ kỹ thuật phải được thẩm định mới được triển khai. Qua rà soát, chủ công trình không có các nội dung này”.

Ông Nguyễn Hà Lộc cho biết thêm, trường hợp Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú tự ngăn dòng chảy tự nhiên để tích nước, đây là hành vi bị cấm theo Luật Tài nguyên nước.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng khẳng định, công trình hồ chứa trên núi của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú là công trình không phép và cơ quan chức năng buộc tháo dỡ, xử lý theo quy định.

Triền đồi bị nước từ hồ chứa của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú tràn xuống, xé toạc (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí thông tin, khoảng 20h ngày 1/11, hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú bị vỡ, nước từ trên cao cuồn cuộn đổ về san phẳng khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân xã Tuy Phong. Sự cố vỡ hồ làm bé gái 13 tuổi tử vong, 109 hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi; nhiều tuyến kênh mương, đường điện và công trình hạ tầng bị hư hỏng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, hồ bị vỡ có diện tích mặt nước hơn 20ha, dung tích khoảng 900.000m3. Khu vực trang trại có nhiều hồ chứa, trong đó hồ bị vỡ là lớn nhất.

UBND tỉnh Lâm Đồng mới đây có báo cáo gửi Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng về các nội dung liên quan đến hồ chứa nước trong dự án của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng xác định, Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú đã đào tổng cộng 6 ao, trong đó có 3 ao tích trữ nước thả cá. Các ao này thuộc dự án nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC (vườn, ao, chuồng), không có trong chủ trương đầu tư mà UBND tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) cấp năm 2018; không có trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; không thuộc nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp.

UBND tỉnh Lâm Đồng xác định, sau khi khoanh vùng vị trí các ao chứa hiện hữu của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú trên bản đồ Google Map thì ao chứa lớn nhất có diện tích khoảng 20ha. Qua nắm bắt thông tin, ao này sâu trung bình 4,5m, dung tích khoảng 900.000m3.

Căn nhà của một hộ dân tại xã Tuy Phong sắp đổ sập do nước từ vụ vỡ hồ chứa gây xói lở phần chân móng (Ảnh: Minh Hậu).

Đối chiếu với việc phân loại đập, hồ chứa nước theo quy định, ao này thuộc hạng mục hồ chứa nước vừa. Khi xây dựng phải tuân thủ các quy định kỹ thuật theo Luật Thủy lợi nhưng Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú chưa cung cấp bất kỳ tài liệu liên quan các quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú khắc phục hậu quả đối với các hộ dân bị ảnh hưởng; khắc phục công trình thủy lợi bị hư hại. Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng đề nghị công ty này tháo cạn nước của các ao, hồ chứa trong khu vực dự án, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du; sau khi tháo nước phải phá bỏ các đập ngăn nước, tuyệt đối không thực hiện tích nước gây nguy hiểm cho hạ du.