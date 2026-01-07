Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở cầu treo

Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn và nhau thai, bị bỏ rơi tại khu vực cầu treo Phan Đình Phùng, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai vào rạng sáng 7/1. Hiện bé được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, sức khỏe đã ổn định.

Vụ việc được người dân đi tập thể dục phát hiện vào khoảng 4h cùng ngày. Bé sơ sinh được bọc trong túi nilon màu đen.

Người dân phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực cầu treo Phan Đình Phùng (Ảnh: Chí Anh).

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ xác định đây là bé gái, nặng khoảng 1,8kg, nghi sinh non, đặc biệt còn nguyên dây rốn cùng nhau thai. Đội ngũ y tế đã nhanh chóng sơ cứu, ủ ấm cho bé.

Sau đó, bé gái đã được chuyển đến Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tiếp tục theo dõi và chăm sóc tích cực. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định, không còn nguy hiểm.

UBND phường Diên Hồng đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh vụ việc và phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân của bé gái.