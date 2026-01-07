Cà Mau: Tổ chức tổng kết năm, mừng xuân mới tiết kiệm, tránh phô trương

Ngày 7/1, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Cà Mau vừa có chỉ thị việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn.

Với chủ trương "Xuân đoàn kết, Tết ấm no, lo mọi nhà đều có Tết", BTV Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

"Các cơ quan, địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt điều kiện đảm bảo chi trả kịp thời lương, thưởng Tết cho người lao động", BTV Tỉnh ủy yêu cầu.

Một góc trung tâm Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tổng kết năm, mừng năm mới, BTV Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức thiết thực, văn minh, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, tất cả đều hướng đến người dân.

Các địa phương căn cứ vào khả năng, điều kiện, tình hình thực tiễn để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, trên tinh thần bảo đảm an toàn, tiết kiệm, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực, BTV Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các đơn vị, địa phương không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

"Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ dự lễ hội khi được phân công, trừ việc tham gia với danh nghĩa cá nhân; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...", BTV Tỉnh ủy yêu cầu rõ.

Trong thời gian nghỉ Tết, các đơn vị, địa phương bố trí người trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết công việc, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

BTV Tỉnh ủy Cà Mau cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương ngay sau Tết phải trở lại làm việc bình thường, tập trung triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ công tác năm 2026 từ những tháng đầu năm.